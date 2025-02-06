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Шахраї телефонують родинам військовополонених від імені гуманітарних місій - Коордштаб

Київ • УНН

 • 32306 перегляди

Родичі українських військовополонених отримують дзвінки від шахраїв, які представляються співробітниками міжнародних організацій. Аферисти вимагають оплату за нібито відправлені посилки полоненим.

Рідні українських військових, які перебувають у полоні, почали отримувати дзвінки від шахраїв, які представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій та благодійних фондів. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Деталі 

"До Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими  почали надходити повідомлення від рідних оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, про осіб, які телефонють представляючись співробітниками міжнародних гуманітарних місій та благодійних фондів", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомляється, шахраї телефонують до сімей військовополонених та повідомляють, що нібито відправили посилки для Захисників та пропонують оплатити цю послугу.

"Коордштаб закликає: не довіряйте будь яким фінансовим пропозиціям, пов’язаними з "визволенням" чи "допомогою". Пам’ятайте, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста, державні органи та офіційні волонтерські організації не вимагають оплати за передачу посилок, надання інформації чи допомогу",—йдеться у повідомленні.

Що робити у такій ситуації?

Якщо ви отримали від невідомих осіб пропозиції оплатити "доставку посилку" полоненому, радять звернутися до: Координаційного штабу - 0 800 300 529; Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ -  0 800 50 14 82; кіберполіції -  0800 50 51 70.

Нова схема шахрайства: фейкові листи від ТЦК з небезпечними PDF-файлами03.02.25, 14:57 • 33135 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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mizhnarodnyi-komitet-chervonoho-khrestaМіжнародний комітет Червоного Хреста
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