Шахраї телефонують родинам військовополонених від імені гуманітарних місій - Коордштаб

Рідні українських військових, які перебувають у полоні, почали отримувати дзвінки від шахраїв, які представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій та благодійних фондів. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

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"До Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими почали надходити повідомлення від рідних оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, про осіб, які телефонють представляючись співробітниками міжнародних гуманітарних місій та благодійних фондів", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомляється, шахраї телефонують до сімей військовополонених та повідомляють, що нібито відправили посилки для Захисників та пропонують оплатити цю послугу.

"Коордштаб закликає: не довіряйте будь яким фінансовим пропозиціям, пов’язаними з "визволенням" чи "допомогою". Пам’ятайте, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста, державні органи та офіційні волонтерські організації не вимагають оплати за передачу посилок, надання інформації чи допомогу",—йдеться у повідомленні.

Що робити у такій ситуації?

Якщо ви отримали від невідомих осіб пропозиції оплатити "доставку посилку" полоненому, радять звернутися до: Координаційного штабу - 0 800 300 529; Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ - 0 800 50 14 82; кіберполіції - 0800 50 51 70.

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