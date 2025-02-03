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Нова схема шахрайства: фейкові листи від ТЦК з небезпечними PDF-файлами

Київ • УНН

 • 33135 перегляди

Шахраї розсилають фішингові листи від імені ТЦК з небезпечними PDF-файлами. Нардеп Федієнко попереджає видаляти всі листи, що надходять не з домену gov.ua.

Шахраї придумали нову схему, за якої розсилаються листи нібито від імені ТЦК.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко, пише УНН.

Деталі

Фішинг як вид шахрайства, постійно шукає нові механізми шахрайства. Використовуючи чутливі тематики, які тригерить суспільство. Звертаю увагу, на от такі листи

- пише нардеп з посиланням на прикріплені світлини. 
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Як зазначає Федієнко, відкривши такий файл pdf, ПК користувача одразу буде інфікований. 

Тож у разі надходження листів не з державного домену gov.ua — одразу потрібно видаляти.

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Нагадаємо 

ДПС попереджає про фішингові атаки через фейкові листи від імені "Дії" щодо податкового відшкодування. Шахраї створюють підробні сайти та намагаються отримати особисті дані й банківські реквізити користувачів. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НПТехнології

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