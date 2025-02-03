Мошенники при придумали новую схему и рассылают письма якобы от ТЦК - нардеп

Мошенники придумали новую схему, по которой рассылаются письма якобы от имени ТЦК.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко, пишет УНН.

Детали

Фишинг как вид мошенничества, постоянно ищет новые механизмы мошенничества. Используя чувствительные тематики, которые тригерит общество. Обращаю внимание, на вот такие письма - пишет нардеп со ссылкой на прикрепленные фотографии.

Как отмечает Федиенко, открыв такой файл pdf, ПК пользователя сразу будет инфицирован.

Поэтому в случае поступления писем не с государственного домена gov.ua - сразу нужно удалять.

Напомним

ГНС предупреждает о фишинговых атаках через фейковые письма от имени «Дії» о налоговом возмещении. Мошенники создают поддельные сайты и пытаются получить личные данные и банковские реквизиты пользователей.