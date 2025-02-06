Мошенники звонят семьям военнопленных от имени гуманитарных миссий - Коордштаб
Киев • УНН
Родственники украинских военнопленных получают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками международных организаций. Аферисты требуют оплату за якобы отправленные посылки пленным.
Родные украинских военных, находящихся в плену, начали получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий и благотворительных фондов. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
Детали
«В Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными начали поступать сообщения от родных защитников Украины, которые находятся в плену государства-агрессора, о лицах, которые звонят представляясь сотрудниками международных гуманитарных миссий и благотворительных фондов», - говорится в сообщении.
В частности, как сообщается, мошенники звонят в семьи военнопленных и сообщают, что якобы отправили посылки для Защитников и предлагают оплатить эту услугу.
«Коордштаб призывает: не доверяйте любым финансовым предложениям, связанными с «освобождением» или «помощью». Помните, что Международный Комитет Красного Креста, государственные органы и официальные волонтерские организации не требуют оплаты за передачу посылок, предоставление информации или помощь», - говорится в сообщении.
Что делать в такой ситуации?
Если вы получили от неизвестных лиц предложения оплатить «доставку посылку» пленному, советуют обратиться в: Координационный штаб - 0 800 300 529; Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ - 0 800 50 14 82; киберполицию - 0800 50 51 70.
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