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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мошенники звонят семьям военнопленных от имени гуманитарных миссий - Коордштаб

Киев  •  УНН

 • 7612 просмотра

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Родственники украинских военнопленных получают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками международных организаций. Аферисты требуют оплату за якобы отправленные посылки пленным.

Родные украинских военных, находящихся в плену, начали получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий и благотворительных фондов. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Детали 

«В Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными  начали поступать сообщения от родных защитников Украины, которые находятся в плену государства-агрессора, о лицах, которые звонят представляясь сотрудниками международных гуманитарных миссий и благотворительных фондов», - говорится в сообщении.

В частности, как сообщается, мошенники звонят в семьи военнопленных и сообщают, что якобы отправили посылки для Защитников и предлагают оплатить эту услугу.

«Коордштаб призывает: не доверяйте любым финансовым предложениям, связанными с «освобождением» или «помощью». Помните, что Международный Комитет Красного Креста, государственные органы и официальные волонтерские организации не требуют оплаты за передачу посылок, предоставление информации или помощь», - говорится в сообщении.

Что делать в такой ситуации?

Если вы получили от неизвестных лиц предложения оплатить «доставку посылку» пленному, советуют обратиться в: Координационный штаб - 0 800 300 529; Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ -  0 800 50 14 82; киберполицию -  0800 50 51 70.

Новая схема мошенничества: фейковые письма от ТЦК с опасными PDF-файлами03.02.25, 14:57 • 32569 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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