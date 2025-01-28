Шахраї під виглядом працівників МВС збирають персональні дані нібито для підготовки до перепису - ЦПД РНБО

Центр протидії дезінформації попереджає про шахраїв, які представляються працівниками МВС та вимагають особисті дані нібито для підготовки до перепису населення. ЦПД спростовує проведення таких заходів та закликає звертатися до поліції, пише УНН.

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"У мережі шириться інформація про групу осіб, які видають себе за працівників МВС, які нібито здійснюють перевірку документів перед переписом населення", - повідомили у ЦПД.

Повідомляється, що невідомі особи просять надати особисту інформацію, зокрема фото чи відбитки пальців, мімікруючи під працівників МВС.

Верифікувавши інформацію в МВС, Центр повідомляє, що працівники системи внутрішніх справ не проводять подібних заходів і не залучені до підготовки перепису населення. Жодних дій щодо перепису наразі не здійснюється - наголосили у ЦПД.

"Такі дії спрямовані на дискредитацію правоохоронців та підрив довіри до органів влади. Закликаємо не передавати свої документи, біометричні дані чи особисту інформацію незнайомцям. У разі підозри на шахрайство звертайтеся до поліції", - наголосили у Центрі.

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