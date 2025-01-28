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Мошенники под видом сотрудников МВД собирают персональные данные якобы для подготовки к переписи - ЦПД СНБО

Мошенники под видом сотрудников МВД собирают персональные данные якобы для подготовки к переписи - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

 • 5964 просмотра

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Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о мошеннической схеме сбора личных данных украинцев. Злоумышленники представляются сотрудниками МВД и ссылаются на подготовку к переписи населения.

Центр противодействия дезинформации предупреждает о мошенниках, которые представляются работниками МВД и требуют личные данные якобы для подготовки к переписи населения. ЦПД опровергает проведение таких мероприятий и призывает обращаться в полицию, пишет УНН.

Детали

"В сети распространяется информация о группе лиц, выдающих себя за работников МВД, которые якобы осуществляют проверку документов перед переписью населения", - сообщили в ЦПД.

Сообщается, что неизвестные лица просят предоставить личную информацию, в частности фото или отпечатки пальцев, мимикрируя под сотрудников МВД.

Верифицировав информацию в МВД, Центр сообщает, что работники системы внутренних дел не проводят подобных мероприятий и не привлечены к подготовке переписи населения. Никаких действий по переписи пока не осуществляется

- отметили в ЦПД.

"Такие действия направлены на дискредитацию правоохранителей и подрыв доверия к органам власти. Призываем не передавать свои документы, биометрические данные или личную информацию незнакомцам. В случае подозрения на мошенничество обращайтесь в полицию", - отметили в Центре.

ГНС предупреждает: мошенники рассылают фейковые письма от имени налоговой28.01.25, 14:22 • 12321 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины

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