Мошенники под видом сотрудников МВД собирают персональные данные якобы для подготовки к переписи - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о мошеннической схеме сбора личных данных украинцев. Злоумышленники представляются сотрудниками МВД и ссылаются на подготовку к переписи населения.
Центр противодействия дезинформации предупреждает о мошенниках, которые представляются работниками МВД и требуют личные данные якобы для подготовки к переписи населения. ЦПД опровергает проведение таких мероприятий и призывает обращаться в полицию, пишет УНН.
Детали
"В сети распространяется информация о группе лиц, выдающих себя за работников МВД, которые якобы осуществляют проверку документов перед переписью населения", - сообщили в ЦПД.
Сообщается, что неизвестные лица просят предоставить личную информацию, в частности фото или отпечатки пальцев, мимикрируя под сотрудников МВД.
Верифицировав информацию в МВД, Центр сообщает, что работники системы внутренних дел не проводят подобных мероприятий и не привлечены к подготовке переписи населения. Никаких действий по переписи пока не осуществляется
"Такие действия направлены на дискредитацию правоохранителей и подрыв доверия к органам власти. Призываем не передавать свои документы, биометрические данные или личную информацию незнакомцам. В случае подозрения на мошенничество обращайтесь в полицию", - отметили в Центре.
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