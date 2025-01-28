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ГНС предупреждает: мошенники рассылают фейковые письма от имени налоговой

ГНС предупреждает: мошенники рассылают фейковые письма от имени налоговой

Киев  •  УНН

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Мошенники массово рассылают электронные письма от имени ГНС с просьбой срочно связаться по указанному номеру телефона. Налоговая служба отмечает, что не использует личные номера для коммуникации.

В течение последних дней зафиксирована массовая рассылка электронных писем, которые якобы поступают от имени территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины (ГНС). В этих сообщениях граждан призывают срочно связаться с представителем ГНС. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, пишет УНН.

Детали 

В частности, по информации ГНС, сообщение имеет следующее содержание: "Здравствуйте. [Фамилия, имя, отчество представителя руководящего состава территориального органа Государственной налоговой службы Украины] беспокоит. Передайте чтобы [Имя, отчество руководителя налогоплательщика] срочно со мной связался. Тел. +380932652751". 

Государственная налоговая служба отмечает, что во время переписки не указывает личные номера телефонов для связи. Злоумышленники делают подмену электронных адресов, чтобы их сообщения выглядели как официальные. Это вводит получателей в заблуждение и позволяет мошенникам легко входить в доверие.

Напомним 

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые через фейковые аккаунты в соцсетях присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ. Злоумышленники использовали документы действующих военных для сбора средств.

Алина Волянская

Алина Волянская

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