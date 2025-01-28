ДПС попереджає: шахраї розсилають фейкові листи від імені податкової

Протягом останніх днів зафіксована масова розсилка електронних листів, які нібито надходять від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України (ДПС). У цих повідомленнях громадян закликають терміново зв’язатися з представником ДПС. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.

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Зокрема, за інформацією ДПС, повідомлення має такий зміст: "Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751".

Державна податкова служба наголошує, що під час листування не вказує особисті номери телефонів для зв’язку. Зловмисники роблять підміну електронних адрес, щоб їхні повідомлення виглядали як офіційні. Це вводить одержувачів в оману та дозволяє шахраям легко входити в довіру.

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