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ДПС попереджає: шахраї розсилають фейкові листи від імені податкової

ДПС попереджає: шахраї розсилають фейкові листи від імені податкової

Київ • УНН

 • 28349 перегляди

Шахраї масово розсилають електронні листи від імені ДПС з проханням терміново зв'язатися за вказаним номером телефону. Податкова служба наголошує, що не використовує особисті номери для комунікації.

Протягом останніх днів зафіксована масова розсилка електронних листів, які нібито надходять від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України (ДПС). У цих повідомленнях громадян закликають терміново зв’язатися з представником ДПС. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.

Деталі 

Зокрема, за інформацією ДПС, повідомлення має такий зміст: "Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України] турбує. Перекажіть щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751". 

Державна податкова служба наголошує, що під час листування не вказує особисті номери телефонів для зв’язку. Зловмисники роблять підміну електронних адрес, щоб їхні повідомлення виглядали як офіційні. Це вводить одержувачів в оману та дозволяє шахраям легко входити в довіру.

Нагадаємо 

Правоохоронці викрили групу осіб, які через фейкові акаунти в соцмережах привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ. Зловмисники використовували документи діючих військових для збору коштів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
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