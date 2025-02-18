Шахраї виманили 3 млн грн у матері загиблого військового через фейковий банк

Шахраї виманили у 58-річної жительки Одеської області 3 млн грн, які вона отримала як державну компенсацію за загиблого сина-військового. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом учасникам злочинної групи, які ошукували громадян, видаючи себе за працівників банків. Їм інкриміновано шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України),

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Зазначається, що фігуранти отримували персональні дані громадян та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку.



Вони переконували жертв, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламано, і пропонували тимчасово переказати кошти на "безпечні рахунки". Під час цих дзвінків шахраї надавали інструкції, які дозволяли їм отримати повний доступ до акаунтів потерпілих. Згодом гроші переводилися на рахунки "дропів" і обготівковувались.

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Правоохоронці зазначають, що аби приховати свою діяльність, підозрювані використовували SIP-телефонію, яка дозволяла їм підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби безпеки банку.

Однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що кошти в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки,