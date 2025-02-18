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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124260 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147979 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139342 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117621 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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15 березня, 10:46 • 103013 перегляди

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Шахраї виманили 3 млн грн у матері загиблого військового через фейковий банк

Шахраї виманили 3 млн грн у матері загиблого військового через фейковий банк

Київ • УНН

 • 31626 перегляди

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за працівників банку та ошукали матір загиблого військового на 3 млн грн. Зловмисники використовували SIP-телефонію для імітації дзвінків з банку та провели близько 500 епізодів шахрайства.

Шахраї виманили у 58-річної жительки Одеської області 3 млн грн, які вона отримала як державну компенсацію за загиблого сина-військового. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом учасникам злочинної групи, які ошукували громадян, видаючи себе за працівників банків. Їм інкриміновано шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що фігуранти отримували персональні дані громадян та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку.

Вони переконували жертв, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламано, і пропонували тимчасово переказати кошти на "безпечні рахунки". Під час цих дзвінків шахраї надавали інструкції, які дозволяли їм отримати повний доступ до акаунтів потерпілих. Згодом гроші переводилися на рахунки "дропів" і обготівковувались.

Як зловмисники виманюють ПІН-коди та дані карток: схема обману на торговельних майданчиках15.02.25, 15:21 • 101703 перегляди

Правоохоронці зазначають, що аби приховати свою діяльність, підозрювані використовували SIP-телефонію, яка дозволяла їм підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби безпеки банку.

Однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що кошти в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки,

- йдеться у повідомленні.

Підозрюваних затримали на території Полтавської області, вони перебувають під вартою. 

Наразі, тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників схеми, усіх потерпілих та завданих збитків.  Як відомо, фігуранти встигли провернути близько 500 епізодів шахрайства по всій країні.  

Як захистити свою SIM-карту та фінансові дані: важливі поради проти дій шахраїв17.02.25, 17:41 • 37399 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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