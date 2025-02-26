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У столиці України шахраї "видали заміж" померлу власницю трикімнатної квартири

Київ  •  УНН

 • 30009 перегляди

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Троє шахраїв організували аферу із заволодіння квартирою вартістю 2,7 млн грн через підроблене свідоцтво про шлюб. Зловмисники знайшли чоловіка, який видавав себе за чоловіка померлої власниці для отримання спадщини.

Трьом учасникам шахрайства, які влаштували аферу заради заволодіння спадщиною повідомлено про підозру. 

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У Києві трьом аферистам повідомили про підозру у шахрайському заволодінні квартирою шляхом обману.

Згідно з матеріалами слідства, після смерті 51-річної жінки, яка не мала спадкоємців, залишилась трикімнатна квартира у Солом’янському районі. 

Вартість квартири - 2,7 млн гривень. Зловмисники підшукали чоловіка, який погодиться брати участь у афері - він вдавав  з себе чоловіка померлої для того, щоб отримати її квартиру як спадщину.

Фігурант надав свої документи для оформлення підробленого свідоцтва про одруження.  "Документ" містив відомомості, що шлюб укладено ще у 1998 році в росії.

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У подальшому учасник шахрайства отримав свідоцтво про право на спадщину, на підставі якого став власником квартири. Згодом житло намагалися продати. Одразу ж після укладання угоди купівлі-продажу квартири правоохоронці учасників схеми затримали.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та всім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП
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