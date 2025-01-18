Через банківську аферу з нерухомістю "на папері" вкладників ошукали на 90 мільйонів - поліція
Київ • УНН
Поліція викрила злочинну організацію з 27 осіб, яка привласнила 90 млн грн вкладників банку через заставу неіснуючої нерухомості. Кошти витрачались на будівництво заводів, ТЕЦ та елітне майно.
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка привласнила понад 90 мільйонів гривень вкладників банку. За незаконно отримані кошти фінансувалися бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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"Фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова", - ідеться в повідомленні поліції.
За інформацією, "ці неіснуючі обʼєкти й стали предметом застави на видачу кредитів у загальній сумі понад 90 млн грн".
Отримані кошти вкладників, як повідомляється, спрямовували на власні бізнес-проєкти - будівництво заводів, ТЕЦ, фінансування шахти, а також придбання елітної нерухомості та автомобілів. Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна, повідомили у поліції.
Результатом такої діяльності, як вказано, стало те, що у 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученням.
Слідством встановлено, що до злочинної організації входило 27 фігурантів. Сімом із них раніше оголосили підозру за привласнення майна й службове підроблення.
У січні 2025 року поліція зібрала достатньо доказів для оголошення підозр ключовим фігурантам злочинної організації. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, "повідомлено про підозру 27 учасникам злочинної організації, які на чолі з власником збанкрутілого банку – екснардепом привласнили 90 млн грн вкладників".
За даними слідства, "народний депутат України IV-VI скликань, ексміністр вугільної промисловості у 2016 році придбав фінансову установу з метою заволодіння коштами вкладників".
Підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, привласнення, розтрату та заволодіння майном, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України).
Поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів у Києві, 5 приватних будинків в середмісті столиці загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.
Підозрюваним може загрожувати до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
60-річна жінка з Івано-Франківська підозрюється у тому, що обманула близько десяти осіб на суму понад 420 тис. доларів та 160 тис. євро. Вона просила гроші на фіктивні бізнес-проекти, обіцяючи повернути їх з винагородою.