Через банківську аферу з нерухомістю "на папері" вкладників ошукали на 90 мільйонів - поліція

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка привласнила понад 90 мільйонів гривень вкладників банку. За незаконно отримані кошти фінансувалися бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

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"Фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова", - ідеться в повідомленні поліції.

За інформацією, "ці неіснуючі обʼєкти й стали предметом застави на видачу кредитів у загальній сумі понад 90 млн грн".

Отримані кошти вкладників, як повідомляється, спрямовували на власні бізнес-проєкти - будівництво заводів, ТЕЦ, фінансування шахти, а також придбання елітної нерухомості та автомобілів. Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна, повідомили у поліції.

Результатом такої діяльності, як вказано, стало те, що у 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученням.

Слідством встановлено, що до злочинної організації входило 27 фігурантів. Сімом із них раніше оголосили підозру за привласнення майна й службове підроблення.

У січні 2025 року поліція зібрала достатньо доказів для оголошення підозр ключовим фігурантам злочинної організації. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, "повідомлено про підозру 27 учасникам злочинної організації, які на чолі з власником збанкрутілого банку – екснардепом привласнили 90 млн грн вкладників".

За даними слідства, "народний депутат України IV-VI скликань, ексміністр вугільної промисловості у 2016 році придбав фінансову установу з метою заволодіння коштами вкладників".

Підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, привласнення, розтрату та заволодіння майном, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України).

Поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів у Києві, 5 приватних будинків в середмісті столиці загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

Підозрюваним може загрожувати до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

60-річна жінка з Івано-Франківська підозрюється у тому, що обманула близько десяти осіб на суму понад 420 тис. доларів та 160 тис. євро. Вона просила гроші на фіктивні бізнес-проекти, обіцяючи повернути їх з винагородою.