Жінка в Івано-Франківську отримала підозру за ошукання людей на понад пів мільйона доларів на "бізнес-ідеї"
Київ • УНН
60-річна жінка з Івано-Франківська обманула близько десяти осіб на суму понад 420 тис. доларів та 160 тис. євро. Вона просила гроші на фіктивні бізнес-проекти, обіцяючи повернути їх з винагородою.
В Івано-Франківську повідомили про підозру 60-річній жінці, яка займалася різним видом шахрайства на понад $420 тисяч та €160 тисяч. Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
"Повідомлено про підозру 60-річній місцевій жительці за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, повідомляється, що жінка займалася обміном валют та мала довірливі відносини зі своїми клієнтами. Тож понад рік вона просила у них кошти на реалізацію своїх "бізнес-ідей", наприклад, на відкриття АЗС. Також затримана просила кошти на придбання дороговартісного майна та інших вигаданих потреб. Окрім того, вона обіцяла повернути кошти з додатковою винагородою.
У період з січня 2017 по березень 2018 року, як вказано, вона ошукала майже десяток потерпілих на понад 161 тис. євро та 421 тис. дол США.
За результатами обшуків у затриманої виявили боргові розписки, "чорну" бухгалтерію та інші докази протиправної діяльності.
Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави – 2 млн грн.
Нагадаємо
У Чернігівській області затримано двох чоловіків, які отруювали самотніх пенсіонерів та інвалідів для заволодіння їхнім житлом. Зловмисники додавали отруту в алкоголь після оформлення документів на нерухомість.