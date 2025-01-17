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Женщина в Ивано-Франковске получила подозрение за обман людей на более чем полмиллиона долларов на "бизнес-идеи"

Женщина в Ивано-Франковске получила подозрение за обман людей на более чем полмиллиона долларов на "бизнес-идеи"

Киев  •  УНН

 • 4809 просмотра

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60-летняя женщина из Ивано-Франковска обманула около десяти человек на сумму более 420 тыс. долларов и 160 тыс. евро. Она просила деньги на фиктивные бизнес-проекты, обещая вернуть их с вознаграждением.

В Ивано-Франковске сообщили о подозрении 60-летней женщине, которая занималась различным видом мошенничества на более $420 тысяч и €160 тысяч. Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

«Сообщено о подозрении 60-летней местной жительнице по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. ч. 3,4 ст. 190 УК Украины)», - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что женщина занималась обменом валют и имела доверительные отношения со своими клиентами. Поэтому более года она просила у них средства на реализацию своих «бизнес-идей», например, на открытие АЗС. Также задержанная просила средства на приобретение дорогостоящего имущества и других вымышленных потребностей. Кроме того, она обещала вернуть средства с дополнительным вознаграждением.

В период с января 2017 по март 2018 года, как указано, она обманула почти десяток потерпевших на более 161 тыс. евро и 421 тыс. долл США.

По результатам обысков у задержанной обнаружили долговые расписки, «черную» бухгалтерию и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде залога - 2 млн грн.

Напомним 

В Черниговской области задержаны двое мужчин, которые отравляли одиноких пенсионеров и инвалидов для завладения их жильем. Злоумышленники добавляли яд в алкоголь после оформления документов на недвижимость.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
ivano-frankovskИвано-Франковск

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