Женщина в Ивано-Франковске получила подозрение за обман людей на более чем полмиллиона долларов на "бизнес-идеи"
Киев • УНН
60-летняя женщина из Ивано-Франковска обманула около десяти человек на сумму более 420 тыс. долларов и 160 тыс. евро. Она просила деньги на фиктивные бизнес-проекты, обещая вернуть их с вознаграждением.
В Ивано-Франковске сообщили о подозрении 60-летней женщине, которая занималась различным видом мошенничества на более $420 тысяч и €160 тысяч. Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
«Сообщено о подозрении 60-летней местной жительнице по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. ч. 3,4 ст. 190 УК Украины)», - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что женщина занималась обменом валют и имела доверительные отношения со своими клиентами. Поэтому более года она просила у них средства на реализацию своих «бизнес-идей», например, на открытие АЗС. Также задержанная просила средства на приобретение дорогостоящего имущества и других вымышленных потребностей. Кроме того, она обещала вернуть средства с дополнительным вознаграждением.
В период с января 2017 по март 2018 года, как указано, она обманула почти десяток потерпевших на более 161 тыс. евро и 421 тыс. долл США.
По результатам обысков у задержанной обнаружили долговые расписки, «черную» бухгалтерию и другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде залога - 2 млн грн.
Напомним
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