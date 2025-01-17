Судитимуть злочинців, які заради квартир труїли людей з інвалідністю

На Чернігівщині викрито злочинців, які набувши довіри у спілкуванні із самотніми пенсіонерами та інвалідами, переписували на себе їхнє житло і давали господарям смертельну дозу отрути.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

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У Чернігівській області правоохоронці викрили організаторів злочинної схеми привласнення квартир інвалідів та людей похилого віку, а також запобігли отруєнню жертви афери.

Оперативники встановили, що 44-річний та 34-річний чернігівці підшукували людей, які перебувають в уразливому стані, та схиляли їх до спільного вживання алкоголю.

За даними слідства, шахраї регулярно приносили потерпілим спиртне, у яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини (метиловий спирт).

Фігуранти схеми були затримані оперативниками під час спроби напоїти чергового потерпілого спиртовмісною отруйною речовиною

Було проведено обшуки, у результаті чого у фігурантів вилучили:

пляшки зі спиртовмісними речовинами,

сильнодіючі пігулки,

низку паспортів громадян;

документи на майно: довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільних телефонів.

Також у затриманих виявлено гвинтівку і гладкоствольну рушницю з набоями.

Слідчі ГУНП у Чернігівській області оголосили обом зловмисникам підозри в замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та розслідують скоєння шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна