Судитимуть злочинців, які заради квартир труїли людей з інвалідністю
Київ • УНН
У Чернігівській області затримано двох чоловіків, які отруювали самотніх пенсіонерів та інвалідів для заволодіння їхнім житлом. Зловмисники додавали отруту в алкоголь після оформлення документів на нерухомість.
На Чернігівщині викрито злочинців, які набувши довіри у спілкуванні із самотніми пенсіонерами та інвалідами, переписували на себе їхнє житло і давали господарям смертельну дозу отрути.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Деталі
У Чернігівській області правоохоронці викрили організаторів злочинної схеми привласнення квартир інвалідів та людей похилого віку, а також запобігли отруєнню жертви афери.
Оперативники встановили, що 44-річний та 34-річний чернігівці підшукували людей, які перебувають в уразливому стані, та схиляли їх до спільного вживання алкоголю.
За даними слідства, шахраї регулярно приносили потерпілим спиртне, у яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини (метиловий спирт).
Зловмисники переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю, а отримавши відповідні документи, додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і поїли ним власників майна.
Фігуранти схеми були затримані оперативниками під час спроби напоїти чергового потерпілого спиртовмісною отруйною речовиною
Було проведено обшуки, у результаті чого у фігурантів вилучили:
пляшки зі спиртовмісними речовинами,
сильнодіючі пігулки,
низку паспортів громадян;
документи на майно: довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільних телефонів.
Також у затриманих виявлено гвинтівку і гладкоствольну рушницю з набоями.
Слідчі ГУНП у Чернігівській області оголосили обом зловмисникам підозри в замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та розслідують скоєння шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Нагадаємо
П'ятьох осіб підозрюють у шахрайстві з інвестиціями в ювелірну компанію на суму понад 9,5 млн грн. Зловмисники залучали кошти вкладників протягом 2014-2019 років, обіцяючи високі відсотки.
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