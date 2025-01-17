Будут судить преступников, которые ради квартир травили людей с инвалидностью

На Черниговщине разоблачены преступники, которые, приобретя доверие в общении с одинокими пенсионерами и инвалидами, переписывали на себя их жилье и давали хозяевам смертельную дозу яда.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

В Черниговской области правоохранители разоблачили организаторов преступной схемы присвоения квартир инвалидов и стариков, а также предотвратили отравление жертвы аферы.

Оперативники установили, что 44-летний и 34-летний черниговцы подыскивали людей, которые находятся в уязвимом состоянии, и склоняли их к совместному употреблению алкоголя.

По данным следствия, мошенники регулярно приносили потерпевшим спиртное, в которое добавляли сильнодействующие лекарственные препараты и вредные вещества (метиловый спирт).

Злоумышленники убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью, а получив соответствующие документы, добавляли смертельную дозу лекарств в алкоголь и поили им владельцев имущества.

Фигуранты схемы были задержаны оперативниками при попытке напоить очередного потерпевшего спиртосодержащим ядовитым веществом

Были проведены обыски, в результате чего у фигурантов изъяли:

бутылки со спиртосодержащими веществами,

сильнодействующие таблетки,

ряд паспортов граждан;

документы на имущество: доверенности, завещания, доверенности, заявления, договоры купли-продажи, пенсионные удостоверения, десятки банковских карточек и мобильных телефонов.

Также у задержанных обнаружены винтовка и гладкоствольное ружье с патронами.

Следователи ГУНП в Черниговской области объявили обоим злоумышленникам подозрения в покушении на убийство группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и расследуют совершение мошенничества в больших размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества