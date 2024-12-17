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Присвоил 4 млн грн благотворительной помощи конному спорту: правоохранители разоблачили афериста

Присвоил 4 млн грн благотворительной помощи конному спорту: правоохранители разоблачили афериста

Киев  •  УНН

 • 1744 просмотра

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Чиновник создал в Бельгии благотворительный фонд и собирал средства якобы для украинского конного спорта. С 790 тысяч евро пожертвований он присвоил 4 миллиона гривен на собственные нужды.

Чиновник одной из общественных организаций собирал за рубежом деньги якобы для помощи украинскому конному спорту, а на самом деле обогащался сам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, чиновник общественной организации Всеукраинская федерация конного спорта в 2022 году, переехав в Бельгию, основал и возглавил там благотворительную организацию с таким же названием с целью сбора благотворительной помощи якобы для помощи конному спорту Украины.

Используя официальный бланк украинской общественной организации, где он был генеральным секретарем, пользуясь правом подписи официальных писем от ее имени, мужчина направлял письма европейским компаниям с призывом оказывать благотворительную помощь. Впрочем, деньги он собирал на счета своей организации, а не той, письма от которой писал,

- говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что иностранные организации на счет созданного подозреваемым фонда перечислили более 790 тысяч евро. Однако часть денег благотворителей так и не попала в Украину и не была потрачена на поддержку конного спорта.

Следствием задокументировано, что почти 4 млн гривен мужчина перевел на два счета, потратив эти деньги по своему усмотрению. Ему сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

78-летний "Дед" руководил схемой перепродажи железнодорожных билетов на миллионы16 дек. 2024, 13:43 • 13113 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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