78-летний "Дед" руководил схемой перепродажи железнодорожных билетов на миллионы

ukenru
Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
13:29 • 14546 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
12:28 • 52575 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
08:49 • 100494 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 123788 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 123677 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 157086 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 149824 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155487 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163683 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 222844 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

 • 103514 просмотра
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

 • 82742 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 111668 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

09:31 • 61924 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 78965 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 111668 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 123766 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 140292 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 144740 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 152217 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

11:18 • 39862 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

10:59 • 39309 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 78965 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

09:31 • 61924 просмотра
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

 • 82742 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

78-летний "Дед" руководил схемой перепродажи железнодорожных билетов на миллионы

78-летний "Дед" руководил схемой перепродажи железнодорожных билетов на миллионы

Киев  •  УНН

 • 2835 просмотра

Read in English

Правоохранители разоблачили преступную группу из 15 человек, которые зарабатывали миллионы на перепродаже билетов международных поездов. Организатором оказался 78-летний экс-руководитель железной дороги, которому грозит до 12 лет заключения.

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая зарабатывала миллионы на билетах международного сообщения АО «Укрзализныця». Сейчас подозрения предъявлены 15 участникам преступной схемы, пишет УНН со ссылкой на ICTV.

Детали 

Журналисты программы «Факты недели» телеканала ICTV поделились подробностями своего масштабного расследования о загадочном исчезновении билетов «Укрзализныци».

В результате расследования правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему на железной дороге, в которой участвовали 13 человек (сейчас подозрения уже выдвинуты 15 лицам). Во время обысков было обнаружено почти 5 миллионов гривен наличными. Оказалось, что билеты на популярные рейсы, поступавшие в продажу, исчезали уже через 20 дней после их поступления. Билеты покупались заранее, а затем перепродавались по ценам, вдвое или втрое выше.

Image

В схеме были вовлечены работники железной дороги, а также председатели профсоюзов, которые согласовывали кандидатуры на ключевые должности и участвовали в распределении незаконных доходов.

Главным организатором оказался 78-летний мужчина, по кличке «Дед», который всю жизнь проработал на железной дороге на руководящих должностях, в частности был заместителем руководителя участка. Сейчас он находилась пенсии, однако продолжает руководить схемой. Еще во время своего пребывания на руководящей должности подобрал для себя на кандидатуру работника, которого в дальнейшем и пролоббировал для назначения на эту должность. Далее продолжал совершать свою преступную деятельность.

Чтобы эти схемы работали, председатель профсоюза лично согласовывал кандидатов на должности начальников поездов и проводников и объяснял правила.

Следствие также выявило факты запугивания сотрудников железной дороги со стороны криминальных элементов, которые были привлечены для давления на подчиненных. В частности, залакировали фразами:

 «За тобой придет бита, ты останешься без ног, без головы».

Сейчас «Дед» находится под стражей, однако не в СИЗО, а в больнице, потому что во время ареста ему стало плохо. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Остальные участники организованной преступной группы уже за решеткой, без права внесения залога. Напомним Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая продавала билеты на международные поезда за 300-500 евро. Из-за незаконных схем Укрзализныця потеряла более 73 млн грн прибыли.

Алина Волянская

Алина Волянская

ЭкономикаКриминал и ЧП
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги