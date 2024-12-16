78-летний "Дед" руководил схемой перепродажи железнодорожных билетов на миллионы

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая зарабатывала миллионы на билетах международного сообщения АО «Укрзализныця». Сейчас подозрения предъявлены 15 участникам преступной схемы, пишет УНН со ссылкой на ICTV.

Детали

Журналисты программы «Факты недели» телеканала ICTV поделились подробностями своего масштабного расследования о загадочном исчезновении билетов «Укрзализныци».

В результате расследования правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему на железной дороге, в которой участвовали 13 человек (сейчас подозрения уже выдвинуты 15 лицам). Во время обысков было обнаружено почти 5 миллионов гривен наличными. Оказалось, что билеты на популярные рейсы, поступавшие в продажу, исчезали уже через 20 дней после их поступления. Билеты покупались заранее, а затем перепродавались по ценам, вдвое или втрое выше.

В схеме были вовлечены работники железной дороги, а также председатели профсоюзов, которые согласовывали кандидатуры на ключевые должности и участвовали в распределении незаконных доходов.

Главным организатором оказался 78-летний мужчина, по кличке «Дед», который всю жизнь проработал на железной дороге на руководящих должностях, в частности был заместителем руководителя участка. Сейчас он находилась пенсии, однако продолжает руководить схемой. Еще во время своего пребывания на руководящей должности подобрал для себя на кандидатуру работника, которого в дальнейшем и пролоббировал для назначения на эту должность. Далее продолжал совершать свою преступную деятельность.

Чтобы эти схемы работали, председатель профсоюза лично согласовывал кандидатов на должности начальников поездов и проводников и объяснял правила.

Следствие также выявило факты запугивания сотрудников железной дороги со стороны криминальных элементов, которые были привлечены для давления на подчиненных. В частности, залакировали фразами:

«За тобой придет бита, ты останешься без ног, без головы».

Сейчас «Дед» находится под стражей, однако не в СИЗО, а в больнице, потому что во время ареста ему стало плохо. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Остальные участники организованной преступной группы уже за решеткой, без права внесения залога. Напомним Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая продавала билеты на международные поезда за 300-500 евро. Из-за незаконных схем Укрзализныця потеряла более 73 млн грн прибыли.