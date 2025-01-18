Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" обманули вкладчиков на 90 миллионов - полиция

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая присвоила более 90 миллионов гривен вкладчиков банка. За незаконно полученные средства финансировались бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретение элитных автомобилей и недвижимости. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

"Фигурант специально приобрел финансовое учреждение для воплощения своего преступного умысла. В сделку он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Под руководством организатора они регистрировали в госреестре вещных прав недвижимое имущество большой квадратуры, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова", - говорится в сообщении полиции.

По информации, "эти несуществующие объекты и стали предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн грн".

Полученные средства вкладчиков, как сообщается, направляли на собственные бизнес-проекты - строительство заводов, ТЭЦ, финансирование шахты, а также приобретение элитной недвижимости и автомобилей. Вместе с этим, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества, сообщили в полиции.

Результатом такой деятельности, как указано, стало то, что в 2021 году банк признали несостоятельным из-за того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям.

Следствием установлено, что в преступную организацию входило 27 фигурантов. Семерым из них ранее объявили подозрение за присвоение имущества и служебный подлог.

В январе 2025 года полиция собрала достаточно доказательств для объявления подозрений ключевым фигурантам преступной организации. Среди подозреваемых и владелец обанкротившегося банка.

В частности, полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в Киеве, 5 частных домов в центре столицы общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных автомобилей, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.

Подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

60-летняя женщина из Ивано-Франковска подозревается в том, что обманула около десяти человек на сумму более 420 тыс. долларов и 160 тыс. евро. Она просила деньги на фиктивные бизнес-проекты, обещая вернуть их с вознаграждением.