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Масштабный удар по наркобизнесу: изъяты миллионы евро, 1800 кг наркотиков, власти Италии и Албании провели аресты

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Власти Италии и Албании провели масштабную операцию против наркоторговли. Изъяты миллионы евро, тысячи килограммов наркотиков и выданы ордера на арест 52 подозреваемых.

Масштабный удар по наркобизнесу: изъяты миллионы евро, 1800 кг наркотиков, власти Италии и Албании провели аресты

Власти Италии и Албании нанесли удар трем связанным организованным преступным группировкам, причастным к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег. Изъято несколько миллионов евро, квартиры и компании, автомобили класса люкс, кокаин и героин. Выданы ордера на арест 52 подозреваемых.

Операцию против наркоторговцев координировала совместная следственная группа, – сообщает УНН со ссылкой на Агентство Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия

Детали

В течение дня акции власти обеих стран изъяли активы стоимостью не менее нескольких миллионов евро, включая квартиры и компании, а также различные автомобили класса люкс. Также были изъяты крупные суммы наличных, кокаин и героин.

Полной оценки общей прибыли от сотрудничества между тремя организованными преступными группировками нет. Однако информация, полученная через совместную следственную группу, показывает, что преступные сети были причастны к платежам, часто наличными, на сумму около 5 миллионов евро и к незаконному обороту не менее 1800 килограммов кокаина и героина

-  говорится в сообщении агентства.

Операция на этой неделе была проведена по просьбе и с участием следующих органов власти: 

  • Италия: Прокуратура Бари - Окружное управление по борьбе с мафией, Управление по расследованиям по делам борьбы с мафией Бари, под координацией Национального управления по борьбе с мафией и терроризмом Рима, при поддержке Офиса эксперта по вопросам безопасности посольства Италии в Тиране;
    • Албания : Специальная прокуратура по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) Тираны, Албанская полиция.

      Дополнительно

      Расследование в отношении связанных преступных организаций в Италии и Албании было начато в 2016 году Генеральной прокуратурой Бари, Специальной прокуратурой по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Тираны и албанской полицией.

      С албанской стороны одна преступная группировка, действовавшая из Дурреса, отвечала за транспортировку и оптовое распределение крупных партий кокаина, героина и каннабиса, перевозившихся между Балканами, Северной Европой, Южной Америкой и Апулией в Италии.

      Наркокартель с прибылью 135 млн грн разоблачен в трех областях Украины06.12.24, 12:13 • 16170 просмотров

      Аресты в Италии и Албании являются результатом долгосрочного сотрудничества в рамках работы совместной следственной группы. Это включало использование прослушивания, интенсивное видеонаблюдение, мониторинг подозреваемых и анализ зашифрованных чатов.

      Эти чаты были расшифрованы после интенсивного сотрудничества через Евроюст. Судебное сотрудничество между Италией и Албанией уже доказало свою эффективность за последние годы. Между 2018 и 2021 годами Управление по расследованиям борьбы с мафией в Бари выдало и выполнило 118 ордеров на арест предполагаемых наркоторговцев, действовавших в обеих странах.

      В результате различных обвиняемых были приговорены к 20 годам лишения свободы.

      Справка 

      Совместная следственная группа является одним из самых современных инструментов, используемых в международном сотрудничестве по уголовным делам, что представляет собой юридическое соглашение между компетентными органами двух или более государств с целью проведения уголовных расследований.

      Группа, состоящая из прокуроров и правоохранительных органов, а также судей, создаются на определенный период, обычно от 12 до 24 месяцев, необходимый для успешного завершения расследований.  

      Напомним

      На Канарских островах арестована 32-летняя инстаграм-модель Таню Гомез, скрывавшаяся от правосудия с 2021 года.  Ее обвиняют в торговле наркотиками и отмывании 17 млн евро через сеть спасения собак.

      В Мексике из-за столкновения между фракциями картеля Синалоа погибло 53 человека, 51 считается пропавшим без вести.

      Андрей Кулик

      Андрей Кулик

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