Вибух насильства в Мексиці: 53 особи загинуло і 51 - зникли безвісти
Київ • УНН
У штаті Сіналоа, Мексика, загострилося насильство між фракціями картелю. З 9 вересня загинуло 53 особи, 51 вважається зниклою безвісти після арешту в США лідера картелю Ісмаеля Замбади.
У Мексиці через зіткнення між фракціями картелю Сіналоа загинуло 53 людини, 51 вважається зниклою безвісти. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У п’ятницю місцева влада штату Сіналоа в Мексиці поінформувала про різке загострення насильства в регіоні після початку зіткнень між ворогуючими фракціями. З 9 вересня в результаті конфлікту загинуло близько 53 осіб, ще 51 особа вважається зниклою безвісти.
Конфлікт між двома найвпливовішими угрупованнями картелю активізувався після арешту в США легендарного торговця наркотиками та лідера одного з картелів Ісмаеля Замбада в липні.
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