Взрыв насилия в Мексике: 53 человека погибли и 51 - пропали без вести
Киев • УНН
В штате Синалоа, Мексика, обострилось насилие между фракциями картеля. С 9 сентября погибло 53 человека, 51 считается пропавшим без вести после ареста в США лидера картеля Исмаэля Замбады.
В Мексике из-за столкновения между фракциями картеля Синалоа погибло 53 человека, 51 считается пропавшим без вести. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В пятницу местные власти штата Синалоа в Мексике проинформировали о резком обострении насилия в регионе после начала столкновений между враждующими фракциями. С 9 сентября в результате конфликта погибло около 53 человек, еще 51 человек считается пропавшим без вести.
Конфликт между двумя самыми влиятельными группировками картеля активизировался после ареста в США легендарного торговца наркотиками и лидера одного из картелей Исмаэля Замбада в июле.
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