Взрыв насилия в Мексике: 53 человека погибли и 51 - пропали без вести

В Мексике из-за столкновения между фракциями картеля Синалоа погибло 53 человека, 51 считается пропавшим без вести. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу местные власти штата Синалоа в Мексике проинформировали о резком обострении насилия в регионе после начала столкновений между враждующими фракциями. С 9 сентября в результате конфликта погибло около 53 человек, еще 51 человек считается пропавшим без вести.

Конфликт между двумя самыми влиятельными группировками картеля активизировался после ареста в США легендарного торговца наркотиками и лидера одного из картелей Исмаэля Замбада в июле.

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