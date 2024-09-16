Мексика реализует реформу судебной системы, которая позволяет избирателям выбирать судей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье в Мексике официально вступила в силу судебная реформа, предоставляющая избирателям право выбирать судей. Текст конституционных изменений был опубликован в правительственном вестнике.

Эта реформа стала важным законодательным достижением на завершающем этапе президентства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Президент, который регулярно критиковал судей за коррупцию, утверждает, что реформа необходима для улучшения системы правосудия. Однако оппоненты высказывают опасения, что выборность судей может подорвать независимость судебной системы и повлиять на доверие инвесторов.

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