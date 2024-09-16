Мексика запроваджує виборність суддів через судову реформу
Київ • УНН
У Мексиці набула чинності судова реформа, що дозволяє виборцям обирати суддів. Президент Лопес Обрадор вважає це необхідним для боротьби з корупцією, але опоненти побоюються впливу на незалежність судової системи.
Мексика реалізує реформу судової системи, яка дозволяє виборцям обирати суддів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У неділю в Мексиці офіційно набрала чинності судова реформа, що надає виборцям право обирати суддів. Текст конституційних змін був опублікований в урядовому віснику.
Ця реформа стала важливою законодавчою досягненням на завершальному етапі президентства Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Президент, який регулярно критикував суддів за корупцію, стверджує, що реформа є необхідною для покращення системи правосуддя. Проте опоненти висловлюють побоювання, що виборність суддів може підірвати незалежність судової системи і вплинути на довіру інвесторів.
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