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Мексика запроваджує виборність суддів через судову реформу

Мексика запроваджує виборність суддів через судову реформу

Київ • УНН

 • 112138 перегляди

У Мексиці набула чинності судова реформа, що дозволяє виборцям обирати суддів. Президент Лопес Обрадор вважає це необхідним для боротьби з корупцією, але опоненти побоюються впливу на незалежність судової системи.

Мексика реалізує реформу судової системи, яка дозволяє виборцям обирати суддів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У неділю в Мексиці офіційно набрала чинності судова реформа, що надає виборцям право обирати суддів. Текст конституційних змін був опублікований в урядовому віснику.

Ця реформа стала важливою законодавчою досягненням на завершальному етапі президентства Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Президент, який регулярно критикував суддів за корупцію, стверджує, що реформа є необхідною для покращення системи правосуддя. Проте опоненти висловлюють побоювання, що виборність суддів може підірвати незалежність судової системи і вплинути на довіру інвесторів.

Мексика пов'язує викрадення наркобоса Майо Самбади зі звільненням наркоторговця Овідіо Гусмана у США30.08.24, 10:14 • 11776 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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