Запрет паломничества хасидов в Умань: в Израиле прокомментировали ситуацию
Киев • УНН
МИД Израиля опровергло информацию об отказе Украины принимать паломников-хасидов. Политика Украины относительно прибытия верующих на Рош ха-Шана остается без изменений.
Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что Украина отказалась принимать паломников-хасидов. Об этом написал в соцсети "Х" репортер Axios Барак Равид, передает УНН.
Детали
По состоянию на сегодня нет никаких изменений в политике Украины относительно прибытия верующих на Рош-ха-Шана
Справка
В воскресенье, 31 августа, израильские СМИ сообщили, что Украина решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань из-за полномасштабной российской агрессии, а также из-за постоянных атак вражеских ракет и дронов.
В то же время один из украинских чиновников на условиях анонимности рассказал, что в Киеве разочарованы отсутствием поддержки со стороны Израиля в условиях угрозы со стороны россии.
Напомним
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило о незаконности строительства отеля вблизи могилы цадика Нахмана в Умани Черкасской области.