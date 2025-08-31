Запрет паломничества хасидов в Умань: в Израиле прокомментировали ситуацию

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 25722 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 64346 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 82843 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 98692 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 113356 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254326 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 112681 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85670 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99637 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 324516 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 19876 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 18651 просмотра
На Купянском направлении россияне заняли определенную территорию, но она не представляет стратегического интереса – ОСГВ "Днепр"31 августа, 08:35 • 6406 просмотра
В Германии «антивоенный» марш перерос в вооруженное насилие31 августа, 08:49 • 6340 просмотра
В результате взрыва у берегов Одессы пострадало гражданское судно, потерь среди экипажа нет - ВМС31 августа, 09:05 • 4508 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo31 августа, 10:07 • 14089 просмотра
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины16:36 • 7130 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме18:14 • 60 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 101018 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 231151 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 232477 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 324514 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 272751 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Кайя Каллас
Нарендра Моди
Украина
Государственная граница Украины
Донецкая область
Крым
Соединённые Штаты
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 109016 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 241644 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 264843 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 262037 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 241913 просмотра
Фейковые новости
Ракетная система С-400
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Ми-8

Запрет паломничества хасидов в Умань: в Израиле прокомментировали ситуацию

Киев • УНН

 • 142 просмотра

МИД Израиля опровергло информацию об отказе Украины принимать паломников-хасидов. Политика Украины относительно прибытия верующих на Рош ха-Шана остается без изменений.

Запрет паломничества хасидов в Умань: в Израиле прокомментировали ситуацию

Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что Украина отказалась принимать паломников-хасидов. Об этом написал в соцсети "Х" репортер Axios Барак Равид, передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодня нет никаких изменений в политике Украины относительно прибытия верующих на Рош-ха-Шана

- процитировал журналист представителя израильского МИД Орена Марморштейна.

Справка

В воскресенье, 31 августа, израильские СМИ сообщили, что Украина решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань из-за полномасштабной российской агрессии, а также из-за постоянных атак вражеских ракет и дронов.

В то же время один из украинских чиновников на условиях анонимности рассказал, что в Киеве разочарованы отсутствием поддержки со стороны Израиля в условиях угрозы со стороны россии.

Напомним

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило о незаконности строительства отеля вблизи могилы цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

Евгений Устименко

Фейковые новости
Израиль
Украина
Киев