Ігнорують сигнали повітряної тривоги: в Умані зібралося 32 тисячі хасидів, з яких понад 15% - діти

Станом на сьогодні в Умані на свято Рош га-Шана зібралося близько 32 тисяч хасидів, серед них приблизно 5 тисяч дітей. Це становить понад 15% від загальної кількості прибулих. Про це журналістам заявив заступник міського голови Умані Олег Ганіч. Також він додав, що попри небезпеку, хасиди ігнорують сигнали повітряної тривоги, повідомляє кореспондент УНН.

На ранок в Умані було зафіксовано 32 тисячі хасидів, з них орієнтовно 5 тисяч дітей. Більшість паломників розміщуються у приватних домоволодіннях, в будинках, які збудовані на території паломництва. Цього житла вистачає, адже ми бачимо, що вони всі десь проживають