Ігнорують сигнали повітряної тривоги: в Умані зібралося 32 тисячі хасидів, з яких понад 15% - діти
В Умані на святкування Рош га-Шана прибуло близько 32 тисяч хасидів, серед яких 5 тисяч дітей, що становить понад 15% від загальної кількості. Заступник міського голови Олег Ганіч повідомив, що паломники ігнорують сигнали повітряної тривоги, попри попередження влади.
Станом на сьогодні в Умані на свято Рош га-Шана зібралося близько 32 тисяч хасидів, серед них приблизно 5 тисяч дітей. Це становить понад 15% від загальної кількості прибулих. Про це журналістам заявив заступник міського голови Умані Олег Ганіч. Також він додав, що попри небезпеку, хасиди ігнорують сигнали повітряної тривоги, повідомляє кореспондент УНН.
На ранок в Умані було зафіксовано 32 тисячі хасидів, з них орієнтовно 5 тисяч дітей. Більшість паломників розміщуються у приватних домоволодіннях, в будинках, які збудовані на території паломництва. Цього житла вистачає, адже ми бачимо, що вони всі десь проживають
Він також наголосив, що влада міста постійно попереджає хасидів, що краще не їхати до міста через безпекову ситуацію, проте останні не слухаються.
Ми постійно попереджаємо, що краще не їхати під час війни. Але паломники не чують і приїздять до своєї святині
Він також додав, що безпекові заходи мало відрізняються від тих, які буди в попередні роки. При цьому хасиди вперто ігнорують сигнали повітряної тривоги.
Організація безпеки та сама – виставляються блокпости, поліція контролює безпекові заходи. Ми забезпечуємо ті потреби, які потрібні для поліції, палатки і тому подібне. Щодо повітряної тривоги, то у нас є гучномовці, які попереджають про небезпеку трьома мовами - англійська, українська та іврит - що небезпечно, треба пройти в укриття. На жаль, паломники не виконують цих прохань
