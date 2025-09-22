$41.250.00
Игнорируют сигналы воздушной тревоги: в Умани собралось 32 тысячи хасидов, из которых более 15% - дети

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В Умани на празднование Рош ха-Шана прибыло около 32 тысяч хасидов, среди которых 5 тысяч детей, что составляет более 15% от общего количества. Заместитель городского головы Олег Ганич сообщил, что паломники игнорируют сигналы воздушной тревоги, несмотря на предупреждения властей.

Игнорируют сигналы воздушной тревоги: в Умани собралось 32 тысячи хасидов, из которых более 15% - дети

По состоянию на сегодня в Умани на праздник Рош ха-Шана собралось около 32 тысяч хасидов, среди них примерно 5 тысяч детей. Это составляет более 15% от общего количества прибывших. Об этом журналистам заявил заместитель городского головы Умани Олег Ганич. Также он добавил, что несмотря на опасность, хасиды игнорируют сигналы воздушной тревоги, сообщает корреспондент УНН.

Детали

На утро в Умани было зафиксировано 32 тысячи хасидов, из них ориентировочно 5 тысяч детей. Большинство паломников размещаются в частных домовладениях, в домах, которые построены на территории паломничества. Этого жилья хватает, ведь мы видим, что они все где-то проживают

 - отметил Ганич.

Он также подчеркнул, что власти города постоянно предупреждают хасидов, что лучше не ехать в город из-за ситуации с безопасностью, однако последние не слушаются.

Мы постоянно предупреждаем, что лучше не ехать во время войны. Но паломники не слышат и приезжают к своей святыне

- отметил заместитель городского головы.

Он также добавил, что меры безопасности мало отличаются от тех, которые были в предыдущие годы. При этом хасиды упорно игнорируют сигналы воздушной тревоги.

Организация безопасности та же – выставляются блокпосты, полиция контролирует меры безопасности. Мы обеспечиваем те потребности, которые нужны для полиции, палатки и тому подобное. Что касается воздушной тревоги, то у нас есть громкоговорители, которые предупреждают об опасности на трех языках - английском, украинском и иврите - что опасно, надо пройти в укрытие. К сожалению, паломники не выполняют этих просьб

- рассказал Ганич.

Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22.09.25, 08:30 • 39176 просмотров

Павел Зинченко

