Игнорируют сигналы воздушной тревоги: в Умани собралось 32 тысячи хасидов, из которых более 15% - дети

По состоянию на сегодня в Умани на праздник Рош ха-Шана собралось около 32 тысяч хасидов, среди них примерно 5 тысяч детей. Это составляет более 15% от общего количества прибывших. Об этом журналистам заявил заместитель городского головы Умани Олег Ганич. Также он добавил, что несмотря на опасность, хасиды игнорируют сигналы воздушной тревоги, сообщает корреспондент УНН.

На утро в Умани было зафиксировано 32 тысячи хасидов, из них ориентировочно 5 тысяч детей. Большинство паломников размещаются в частных домовладениях, в домах, которые построены на территории паломничества. Этого жилья хватает, ведь мы видим, что они все где-то проживают

Он также подчеркнул, что власти города постоянно предупреждают хасидов, что лучше не ехать в город из-за ситуации с безопасностью, однако последние не слушаются.

Мы постоянно предупреждаем, что лучше не ехать во время войны. Но паломники не слышат и приезжают к своей святыне

Он также добавил, что меры безопасности мало отличаются от тех, которые были в предыдущие годы. При этом хасиды упорно игнорируют сигналы воздушной тревоги.

Организация безопасности та же – выставляются блокпосты, полиция контролирует меры безопасности. Мы обеспечиваем те потребности, которые нужны для полиции, палатки и тому подобное. Что касается воздушной тревоги, то у нас есть громкоговорители, которые предупреждают об опасности на трех языках - английском, украинском и иврите - что опасно, надо пройти в укрытие. К сожалению, паломники не выполняют этих просьб