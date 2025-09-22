Игнорируют сигналы воздушной тревоги: в Умани собралось 32 тысячи хасидов, из которых более 15% - дети
В Умани на празднование Рош ха-Шана прибыло около 32 тысяч хасидов, среди которых 5 тысяч детей, что составляет более 15% от общего количества. Заместитель городского головы Олег Ганич сообщил, что паломники игнорируют сигналы воздушной тревоги, несмотря на предупреждения властей.
Детали
На утро в Умани было зафиксировано 32 тысячи хасидов, из них ориентировочно 5 тысяч детей. Большинство паломников размещаются в частных домовладениях, в домах, которые построены на территории паломничества. Этого жилья хватает, ведь мы видим, что они все где-то проживают
Он также подчеркнул, что власти города постоянно предупреждают хасидов, что лучше не ехать в город из-за ситуации с безопасностью, однако последние не слушаются.
Мы постоянно предупреждаем, что лучше не ехать во время войны. Но паломники не слышат и приезжают к своей святыне
Он также добавил, что меры безопасности мало отличаются от тех, которые были в предыдущие годы. При этом хасиды упорно игнорируют сигналы воздушной тревоги.
Организация безопасности та же – выставляются блокпосты, полиция контролирует меры безопасности. Мы обеспечиваем те потребности, которые нужны для полиции, палатки и тому подобное. Что касается воздушной тревоги, то у нас есть громкоговорители, которые предупреждают об опасности на трех языках - английском, украинском и иврите - что опасно, надо пройти в укрытие. К сожалению, паломники не выполняют этих просьб
