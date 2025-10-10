В Україну з Польщі екстрадували учасника злочинної організації з виготовлення та збуту наркотиків
Київ • УНН
З Польщі екстрадовано учасника злочинної організації, який підозрюється у виготовленні та збуті особливо небезпечних наркотиків, зокрема метамфетаміну. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
З Польщі в Україну екстрадовано учасника злочинної організації, якого підозрюють у виготовленні та збуту особливо небезпечних наркотиків, зокрема метамфетаміну. Суд відправив його під варту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За дорученням Офісу Генерального прокурора Дніпропетровська обласна прокуратура забезпечила екстрадицію з Республіки Польща до України чоловіка, якого підозрюють у створенні злочинної організації та незаконному обігу наркотиків (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України в редакції до 24.10.2024)
Повідомляється, що за даними слідства, у 2017–2019 роках підозрюваний був учасником злочинної організації з 26 осіб, яка діяла на території міста Кривий Ріг.
Вони облаштували підпільну лабораторію, де виготовляли психотропну речовину метамфетамін" та особливо небезпечний наркотичний засіб "PVP", а потім реалізовували їх через налагоджену мережу збуту. У вересні 2019 року чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Він переховувався від слідства, був оголошений у розшук по Україні, згодом - у міжнародний розшук через канали Інтерполу
Зазначається, що у травні 2025 року підозрюваного затримали на території Польщі.
Після розгляду запиту української сторони компетентні органи Польщі ухвалили рішення про його екстрадицію в Україну. Наразі підозрюваного доставлено до місця попереднього утримання в Україні, а обвинувальний акт скеровано до суду
Окрім того, за клопотанням прокурора суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Доповнення
