Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
В Україну з Польщі екстрадували учасника злочинної організації з виготовлення та збуту наркотиків

Київ • УНН

 • 660 перегляди

З Польщі екстрадовано учасника злочинної організації, який підозрюється у виготовленні та збуті особливо небезпечних наркотиків, зокрема метамфетаміну. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Україну з Польщі екстрадували учасника злочинної організації з виготовлення та збуту наркотиків

З Польщі в Україну екстрадовано учасника злочинної організації, якого підозрюють у виготовленні та збуту особливо небезпечних наркотиків, зокрема метамфетаміну. Суд відправив його під варту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За дорученням Офісу Генерального прокурора Дніпропетровська обласна прокуратура забезпечила екстрадицію з Республіки Польща до України чоловіка, якого підозрюють у створенні злочинної організації та незаконному обігу наркотиків (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України в редакції до 24.10.2024)

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, у 2017–2019 роках підозрюваний був учасником злочинної організації з 26 осіб, яка діяла на території міста Кривий Ріг.

Вони облаштували підпільну лабораторію, де виготовляли психотропну речовину метамфетамін" та особливо небезпечний наркотичний засіб "PVP", а потім реалізовували їх через налагоджену мережу збуту. У вересні 2019 року чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Він переховувався від слідства, був оголошений у розшук по Україні, згодом - у міжнародний розшук через канали Інтерполу

- інформує ОГП.

Зазначається, що у травні 2025 року підозрюваного затримали на території Польщі.

Після розгляду запиту української сторони компетентні органи Польщі ухвалили рішення про його екстрадицію в Україну. Наразі підозрюваного доставлено до місця попереднього утримання в Україні, а обвинувальний акт скеровано до суду

- йдеться в повідомленні.

Окрім того, за клопотанням прокурора суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Правоохоронці припинили діяльність групи, яка збувала на території України новий наркотичний засіб "кратом". Повідомлено про підозру 29 осіб повідомлено про підозру.

Анна Мурашко

