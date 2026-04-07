ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
7м/с
64%
744мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Крым
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 6220 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 14775 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 25344 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 39515 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 50869 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"

Украине выдали участника "букмекерской" схемы, 19-я экстрадиция с начала года - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Из Германии экстрадировали мошенника, который обманывал граждан через Instagram. Это уже 19-я успешная экстрадиция в Украину с начала текущего года.

В Украину экстрадировали еще одного участника мошеннической "букмекерской" схемы из Кривого Рога, это уже 19-я экстрадиция с начала года, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Экстрадиция – это о неотвратимости наказания. Если человек сбежал за границу, это не значит, что он избежал ответственности. На днях в Украину экстрадирован еще один участник мошеннической "букмекерской" схемы из Кривого Рога

- написал Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, в 2023 году фигурант входил в состав организованной группы, которая под видом букмекерской компании системно обворовывала граждан. "Через фейковые Instagram-аккаунты с демонстрацией роскоши людей убеждали делать несуществующие ставки, "подтверждали выигрыш" и выманивали дополнительные средства – после чего исчезали", - рассказал он.

"Мужчина скрывался от следствия, был объявлен в национальный и международный розыск Интерпола. В августе 2025 года его задержали в Германии и, по запросу прокуратуры, на днях экстрадировали в Украину. Сейчас он под стражей", - сообщил Кравченко.

Ему инкриминируют участие в мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Обвинительные акты в отношении восьми его экс-коллег уже в суде. Их имущество арестовано.

С начала 2026 года прокуратура обеспечила экстрадицию в Украину 19 человек: 8 – из Польши, 6 – из Германии, 2 – из Чехии и по одной – из Испании, Латвии и Бельгии. Неотвратимость наказания – это не лозунг. Это реальность, которая работает даже за тысячи километров. Правосудие не имеет границ, и каждый, кто пытается спрятаться за ними, должен это осознавать. Работаем дальше

- отметил Кравченко.

Дополнение

В апреле 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и семи участников преступной организации по факту мошенничества в крупных размерах (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины). Расследованием установлено, что обвиняемые разработали схему мошеннического завладения средствами граждан.

По данным прокуратуры, они оборудовали оргтехникой офис в центре города Кривой Рог и привлекли к работе 40 операторов. Представители call-центра создавали фейковые аккаунты в популярной социальной сети, где показывали роскошную жизнь и высокий материальный доход клиентов букмекерской компании.

Заинтересованным мошенники предлагали сделать онлайн-ставки. После выигрыша они убеждали потерпевших осуществлять дополнительные взносы для увеличения прибыли. Впоследствии обвиняемые прекращали переписку, а деньги перечисляли на подконтрольные банковские счета.

Установлено более 20 потерпевших по всей Украине, среди которых военнослужащие и волонтеры.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Государственная граница Украины
Руслан Кравченко
Интерпол
Латвия
Бельгия
Чешская Республика
Испания
Германия
Украина
Кривой Рог
Польша