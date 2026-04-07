Украине выдали участника "букмекерской" схемы, 19-я экстрадиция с начала года - Генпрокурор

В Украину экстрадировали еще одного участника мошеннической "букмекерской" схемы из Кривого Рога, это уже 19-я экстрадиция с начала года, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Экстрадиция – это о неотвратимости наказания. Если человек сбежал за границу, это не значит, что он избежал ответственности. На днях в Украину экстрадирован еще один участник мошеннической "букмекерской" схемы из Кривого Рога - написал Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, в 2023 году фигурант входил в состав организованной группы, которая под видом букмекерской компании системно обворовывала граждан. "Через фейковые Instagram-аккаунты с демонстрацией роскоши людей убеждали делать несуществующие ставки, "подтверждали выигрыш" и выманивали дополнительные средства – после чего исчезали", - рассказал он.

"Мужчина скрывался от следствия, был объявлен в национальный и международный розыск Интерпола. В августе 2025 года его задержали в Германии и, по запросу прокуратуры, на днях экстрадировали в Украину. Сейчас он под стражей", - сообщил Кравченко.

Ему инкриминируют участие в мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Обвинительные акты в отношении восьми его экс-коллег уже в суде. Их имущество арестовано.

С начала 2026 года прокуратура обеспечила экстрадицию в Украину 19 человек: 8 – из Польши, 6 – из Германии, 2 – из Чехии и по одной – из Испании, Латвии и Бельгии. Неотвратимость наказания – это не лозунг. Это реальность, которая работает даже за тысячи километров. Правосудие не имеет границ, и каждый, кто пытается спрятаться за ними, должен это осознавать. Работаем дальше - отметил Кравченко.

Дополнение

В апреле 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и семи участников преступной организации по факту мошенничества в крупных размерах (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины). Расследованием установлено, что обвиняемые разработали схему мошеннического завладения средствами граждан.

По данным прокуратуры, они оборудовали оргтехникой офис в центре города Кривой Рог и привлекли к работе 40 операторов. Представители call-центра создавали фейковые аккаунты в популярной социальной сети, где показывали роскошную жизнь и высокий материальный доход клиентов букмекерской компании.

Заинтересованным мошенники предлагали сделать онлайн-ставки. После выигрыша они убеждали потерпевших осуществлять дополнительные взносы для увеличения прибыли. Впоследствии обвиняемые прекращали переписку, а деньги перечисляли на подконтрольные банковские счета.

Установлено более 20 потерпевших по всей Украине, среди которых военнослужащие и волонтеры.