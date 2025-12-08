Криминального авторитета экстрадировали в Украину: ему грозит до 10 лет тюрьмы
В Украину экстрадировали 36-летнего мужчину, который разыскивался за границей за ряд преступлений, включая организацию незаконного игорного бизнеса и избиение клиента. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Украину экстрадировали 36-летнего мужчину, которого разыскивали несколько лет за границей по обвинению в ряде преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Детали
Мужчина оказался ранее судимым: он также является соорганизатором преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом. Деятельность подпольного заведения полицейские прекратили в августе 2022 года.
До того, в январе того же 2022 года, он вместе с сообщниками организовал встречу с одним из недовольных "клиентов" казино. Тот требовал выплатить часть его выигрыша - в ответ на это его избили и отобрали почти 60 тысяч гривен.
Фигурант распространял преступное влияние, осуществляя контроль за деятельностью групп, причастных к совершению преступлений на территории Житомирской области. Контролировал распределение средств для "поддержания" осужденных в исправительных учреждениях региона, принимал меры для устранения конкурентов в игорном "бизнесе" и т.д.
Задержанному сообщили о подозрении: ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
