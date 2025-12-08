Криминального авторитета экстрадировали в Украину: ему грозит до 10 лет тюрьмы

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Эксклюзив
10:53 • 120 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:00 • 1792 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 3200 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 3942 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 14311 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 10851 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 22878 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 35501 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 32079 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 35929 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.2м/с
82%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Краматорск остался без света после трех ударов российских войск8 декабря, 01:04 • 10912 просмотра
Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненыеPhoto8 декабря, 01:35 • 8070 просмотра
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"8 декабря, 02:06 • 18384 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 18191 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 4892 просмотра
публикации
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 120 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 14311 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 62714 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 72108 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 83501 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 14311 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 48109 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 58542 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 59481 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 73576 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Facebook
Фильм

Криминального авторитета экстрадировали в Украину: ему грозит до 10 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В Украину экстрадировали 36-летнего мужчину, который разыскивался за границей за ряд преступлений, включая организацию незаконного игорного бизнеса и избиение клиента. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Криминального авторитета экстрадировали в Украину: ему грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: ДСР НПУ

В Украину экстрадировали 36-летнего мужчину, которого разыскивали несколько лет за границей по обвинению в ряде преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Детали

Мужчина оказался ранее судимым: он также является соорганизатором преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом. Деятельность подпольного заведения полицейские прекратили в августе 2022 года.

До того, в январе того же 2022 года, он вместе с сообщниками организовал встречу с одним из недовольных "клиентов" казино. Тот требовал выплатить часть его выигрыша - в ответ на это его избили и отобрали почти 60 тысяч гривен.

Фигурант распространял преступное влияние, осуществляя контроль за деятельностью групп, причастных к совершению преступлений на территории Житомирской области. Контролировал распределение средств для "поддержания" осужденных в исправительных учреждениях региона, принимал меры для устранения конкурентов в игорном "бизнесе" и т.д.

- говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении: ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из Германии в Украину вернули одного из обвиняемых по делу о хищении средств "Энергоатома" во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Энергоатом
Столкновения
Национальная полиция Украины
Житомирская область
Германия
Украина