Ексклюзив
10:00 • 1608 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 2964 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 3744 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 14149 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 10775 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 22831 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 35455 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 32049 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 35897 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 57770 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
Кримінального авторитета екстрадували в Україну: йому загрожує до 10 років в'язниці

Київ • УНН

 • 16 перегляди

В Україну екстрадували 36-річного чоловіка, який розшукувався за кордоном за низку злочинів, включаючи організацію незаконного грального бізнесу та побиття клієнта. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кримінального авторитета екстрадували в Україну: йому загрожує до 10 років в'язниці
Фото: ДСР НПУ

В Україну екстрадували 36-річного чоловіка, якого розшукували кілька років за кордоном за звинуваченням у низці злочинів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Деталі

Чоловік виявився раніше засудженим: він є також співорганізатором злочинної групи, що займалася незаконним гральним бізнесом. Діяльність підпільного закладу поліцейські припинили в серпні 2022 року.

До того, у січні того ж 2022 року, він разом зі спільниками організував зустріч з одним із незадоволених "клієнтів" казино. Той вимагав виплатити частину його виграшу - у відповідь на це його побили та відібрали майже 60 тисяч гривень.

Фігурант поширював злочинний вплив, здійснюючи контроль за діяльністю груп, які причетні до вчинення злочинів на території Житомирської області. Контролював розподіл коштів для "підтримання" засуджених у виправних установах регіону, вживав заходів для усунення конкурентів у гральному "бізнесі" тощо

- йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру: йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що з Німеччини до України повернули одного з обвинувачених у справі про розкрадання коштів "Енергоатому" під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Енергоатом
Сутички
Національна поліція України
Житомирська область
Німеччина
Україна