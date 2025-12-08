Кримінального авторитета екстрадували в Україну: йому загрожує до 10 років в'язниці

В Україну екстрадували 36-річного чоловіка, якого розшукували кілька років за кордоном за звинуваченням у низці злочинів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Чоловік виявився раніше засудженим: він є також співорганізатором злочинної групи, що займалася незаконним гральним бізнесом. Діяльність підпільного закладу поліцейські припинили в серпні 2022 року.

До того, у січні того ж 2022 року, він разом зі спільниками організував зустріч з одним із незадоволених "клієнтів" казино. Той вимагав виплатити частину його виграшу - у відповідь на це його побили та відібрали майже 60 тисяч гривень.

Фігурант поширював злочинний вплив, здійснюючи контроль за діяльністю груп, які причетні до вчинення злочинів на території Житомирської області. Контролював розподіл коштів для "підтримання" засуджених у виправних установах регіону, вживав заходів для усунення конкурентів у гральному "бізнесі" тощо