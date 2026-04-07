Україні видали учасника "букмекерської" схеми, 19-та екстрадиція з початку року - Генпрокурор

До України екстрадували ще одного учасника шахрайської "букмекерської" схеми з Кривого Рогу, уже 19-та екстрадиція з початку року, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Екстрадиція – це про невідворотність покарання. Якщо людина втекла за кордон, це не означає, що вона уникнула відповідальності. Днями до України екстрадовано ще одного учасника шахрайської "букмекерської" схеми з Кривого Рогу - написав Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, у 2023 році фігурант входив до складу організованої групи, яка під виглядом букмекерської компанії системно обкрадала громадян. "Через фейкові Instagram-акаунти з демонстрацією розкоші людей переконували робити неіснуючі ставки, "підтверджували виграш" і виманювали додаткові кошти – після чого зникали", - розповів він.

"Чоловік переховувався від слідства, був оголошений у національний та міжнародний розшук Інтерполу. У серпні 2025 року його затримали в Німеччині та, за запитом прокуратури, днями екстрадували до України. Зараз він під вартою", - повідомив Кравченко.

Йому інкримінують участь у шахрайстві, вчиненому організованою групою з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України). Обвинувальні акти щодо вісьмох його ексколег уже в суді. Їхнє майно арештовано.

З початку 2026 року прокуратура забезпечила екстрадицію до України 19 осіб: 8 – з Польщі, 6 – з Німеччини, 2 – з Чехії та по одній – з Іспанії, Латвії та Бельгії. Невідворотність покарання – це не гасло. Це реальність, яка працює навіть за тисячі кілометрів. Правосуддя не має кордонів, і кожен, хто намагається сховатися за ними, має це усвідомлювати. Працюємо далі - зазначив Кравченко.

Доповнення

У квітні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та семи учасників злочинної організації за фактом шахрайства у великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України). Розслідуванням встановлено, що обвинувачені розробили схему шахрайського заволодіння коштами громадян.

За даними прокуратури, вони облаштували оргтехнікою офіс у центрі міста Кривий Ріг та залучили до роботи 40 операторів. Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували розкішне життя та високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії.

Зацікавленим шахраї пропонували зробити онлайн-ставки. Після виграшу вони переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку. Згодом обвинувачені припиняли листування, а гроші перераховували на підконтрольні банківські рахунки.

Встановлено понад 20 потерпілих по всій Україні, серед яких військовослужбовці та волонтери.