Україні видали учасника "букмекерської" схеми, 19-та екстрадиція з початку року - Генпрокурор

Ексклюзив
07:40 • 302 перегляди
Піст без шкоди - як скласти збалансований раціон і уникнути дефіцитів
Ексклюзив
07:07 • 3316 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
06:00 • 13117 перегляди
Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю
6 квітня, 18:21 • 23116 перегляди
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
Ексклюзив
6 квітня, 16:58 • 41366 перегляди
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
6 квітня, 15:34 • 30698 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Ексклюзив
6 квітня, 14:11 • 31709 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
6 квітня, 13:34 • 29637 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42 • 22660 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 23217 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Сумщині трактор підірвався на скинутій з ворожого дрона вибухівці - двоє поранених6 квітня, 22:00 • 10422 перегляди
Україна вперше випередила росію за кількістю запусків ударних дронів за місяць - ABC News6 квітня, 22:34 • 6672 перегляди
Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT6 квітня, 23:42 • 13084 перегляди
Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНСPhoto7 квітня, 00:19 • 13393 перегляди
Британія заборонить Трампу використовувати свої бази для ударів по Ірану06:28 • 7726 перегляди
Публікації
Піст без шкоди - як скласти збалансований раціон і уникнути дефіцитів
Ексклюзив
07:40 • 366 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
07:07 • 3410 перегляди
Олександр Кацуба: ракети, кадровий дефіцит і "сплячі" ліцензії — що відбувається з газовою галуззю06:00 • 13160 перегляди
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 25930 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 36319 перегляди
УНН Lite
Україні видали учасника "букмекерської" схеми, 19-та екстрадиція з початку року - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

З Німеччини екстрадували шахрая, який обманював громадян через Instagram. Це вже 19-та успішна екстрадиція в Україну з початку поточного року.

До України екстрадували ще одного учасника шахрайської "букмекерської" схеми з Кривого Рогу, уже 19-та екстрадиція з початку року, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Екстрадиція – це про невідворотність покарання. Якщо людина втекла за кордон, це не означає, що вона уникнула відповідальності. Днями до України екстрадовано ще одного учасника шахрайської "букмекерської" схеми з Кривого Рогу

- написав Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, у 2023 році фігурант входив до складу організованої групи, яка під виглядом букмекерської компанії системно обкрадала громадян. "Через фейкові Instagram-акаунти з демонстрацією розкоші людей переконували робити неіснуючі ставки, "підтверджували виграш" і виманювали додаткові кошти – після чого зникали", - розповів він.

"Чоловік переховувався від слідства, був оголошений у національний та міжнародний розшук Інтерполу. У серпні 2025 року його затримали в Німеччині та, за запитом прокуратури, днями екстрадували до України. Зараз він під вартою", - повідомив Кравченко.

Йому інкримінують участь у шахрайстві, вчиненому організованою групою з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України). Обвинувальні акти щодо вісьмох його ексколег уже в суді. Їхнє майно арештовано.

З початку 2026 року прокуратура забезпечила екстрадицію до України 19 осіб: 8 – з Польщі, 6 – з Німеччини, 2 – з Чехії та по одній – з Іспанії, Латвії та Бельгії. Невідворотність покарання – це не гасло. Це реальність, яка працює навіть за тисячі кілометрів. Правосуддя не має кордонів, і кожен, хто намагається сховатися за ними, має це усвідомлювати. Працюємо далі

- зазначив Кравченко.

Кримінального авторитета екстрадували в Україну: йому загрожує до 10 років в'язниці08.12.25, 12:51 • 4344 перегляди

Доповнення

У квітні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та семи учасників злочинної організації за фактом шахрайства у великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України). Розслідуванням встановлено, що обвинувачені розробили схему шахрайського заволодіння коштами громадян. 

За даними прокуратури, вони облаштували оргтехнікою офіс у центрі міста Кривий Ріг та залучили до роботи 40 операторів. Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували розкішне життя та високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії. 

Зацікавленим шахраї пропонували зробити онлайн-ставки. Після виграшу вони переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку. Згодом обвинувачені припиняли листування, а гроші перераховували на підконтрольні банківські рахунки. 

Встановлено понад 20 потерпілих по всій Україні, серед яких військовослужбовці та волонтери. 

Юлія Шрамко

