Не имеет юридической силы - МИД отреагировал на российский "международный розыск" украинских должностных лиц
Киев • УНН
МИД заявил, что объявление украинских должностных лиц в розыск рф не имеет юридической силы. Ведомство напомнило об ордерах МУС против путина, шойгу и герасимова.
Очередные решения Следственного комитета и МВД российской федерации объявить в розыск ряд действующих и бывших украинских чиновников не имеют никакой юридической силы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.
Детали
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные шаги государства-агрессора принимаются в одностороннем порядке, являются ничтожными в любой юрисдикции и не порождают международно-правовых последствий. Сами по себе они не могут служить основанием для международного розыска или задержания.
Любое использование механизмов международного полицейского сотрудничества должно соответствовать Уставу Интерпола, статья 3 которого запрещает организации вмешательство политического или военного характера
Дополнение
Вместо этого в министерстве напомнили о реальных решениях международных и украинских органов по преступлениям, совершённым вследствие российской агрессии:
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера кремля владимира путина из-за незаконной депортации украинских детей;
- 24 июня 2024 года МУС выдал ордера на арест сергея шойгу и валерия герасимова из-за ударов по украинской энергетике.
Кроме того, украинская прокуратура расследует международные преступления представителей российского руководства. В МИД подчеркнули, что попытки рф создать фальшивую "зеркальную" картину обречены на провал, а правосудие для российских преступников неизбежно.
Напомним
2 октября следственный комитет рф заявил о розыске Резникова, Федорова, Иващенко и Бровди. Им заочно предъявили обвинения в совершении ряда преступлений.