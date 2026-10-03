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Не имеет юридической силы - МИД отреагировал на российский "международный розыск" украинских должностных лиц

Киев • УНН

 • 2018 просмотра

МИД заявил, что объявление украинских должностных лиц в розыск рф не имеет юридической силы. Ведомство напомнило об ордерах МУС против путина, шойгу и герасимова.

Не имеет юридической силы - МИД отреагировал на российский "международный розыск" украинских должностных лиц

Очередные решения Следственного комитета и МВД российской федерации объявить в розыск ряд действующих и бывших украинских чиновников не имеют никакой юридической силы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные шаги государства-агрессора принимаются в одностороннем порядке, являются ничтожными в любой юрисдикции и не порождают международно-правовых последствий. Сами по себе они не могут служить основанием для международного розыска или задержания.

Любое использование механизмов международного полицейского сотрудничества должно соответствовать Уставу Интерпола, статья 3 которого запрещает организации вмешательство политического или военного характера

- говорится в заявлении.

Дополнение

Вместо этого в министерстве напомнили о реальных решениях международных и украинских органов по преступлениям, совершённым вследствие российской агрессии:

  • 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера кремля владимира путина из-за незаконной депортации украинских детей;
    • 24 июня 2024 года МУС выдал ордера на арест сергея шойгу и валерия герасимова из-за ударов по украинской энергетике.

      Кроме того, украинская прокуратура расследует международные преступления представителей российского руководства. В МИД подчеркнули, что попытки рф создать фальшивую "зеркальную" картину обречены на провал, а правосудие для российских преступников неизбежно.

      Напомним

      2 октября следственный комитет рф заявил о розыске Резникова, Федорова, Иващенко и Бровди. Им заочно предъявили обвинения в совершении ряда преступлений.

      Ольга Розгон

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