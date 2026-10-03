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Не має юридичної сили - МЗС відреагувало на російський "міжнародний розшук" українських посадовців

Київ • УНН

 • 20 перегляди

МЗС заявило, що оголошення українських посадовців у розшук рф не має юридичної сили. Відомство нагадало про ордери МКС проти путіна, шойгу та герасимова.

Не має юридичної сили - МЗС відреагувало на російський "міжнародний розшук" українських посадовців

Чергові рішення Слідчого комітету та МВС Російської Федерації оголосити в розшук низку чинних та колишніх українських посадовців не мають жодної юридичної сили. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

Деталі

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що подібні кроки держави-агресора ухвалюються в односторонньому порядку, є нікчемними в будь-якій юрисдикції та не породжують міжнародно-правових наслідків. Самі по собі вони не можуть слугувати підставою для міжнародного розшуку чи затримання.

Будь-яке використання механізмів міжнародного поліцейського співробітництва має відповідати Статуту Інтерполу, стаття 3 якого забороняє організації втручання політичного чи військового характеру

- йдеться у заяві.

Доповнення

Натомість у міністерстві нагадали про реальні рішення міжнародних та українських органів щодо злочинів, скоєних внаслідок російської агресії:

  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера кремля володимира путіна через незаконну депортацію українських дітей;
    • 24 червня 2024 року МКС видав ордери на арешт сергія шойгу та валерія герасимова через удари по українській енергетиці.

      Окрім цього, українська прокуратура розслідує міжнародні злочини представників російського керівництва. У МЗС підкреслили, що спроби рф створити фальшиву "дзеркальну" картину приречені на провал, а правосуддя для російських злочинців є неминучим.

      Нагадаємо

      2 жовтня слідчий комітет рф заявив про розшук Резнікова, Федорова, Іващенка та Бровді. Їм заочно висунули звинувачення у низці злочинів.

      Ольга Розгон

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