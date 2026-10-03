Не має юридичної сили - МЗС відреагувало на російський "міжнародний розшук" українських посадовців
Київ • УНН
МЗС заявило, що оголошення українських посадовців у розшук рф не має юридичної сили. Відомство нагадало про ордери МКС проти путіна, шойгу та герасимова.
Чергові рішення Слідчого комітету та МВС Російської Федерації оголосити в розшук низку чинних та колишніх українських посадовців не мають жодної юридичної сили. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише УНН.
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У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що подібні кроки держави-агресора ухвалюються в односторонньому порядку, є нікчемними в будь-якій юрисдикції та не породжують міжнародно-правових наслідків. Самі по собі вони не можуть слугувати підставою для міжнародного розшуку чи затримання.
Будь-яке використання механізмів міжнародного поліцейського співробітництва має відповідати Статуту Інтерполу, стаття 3 якого забороняє організації втручання політичного чи військового характеру
Доповнення
Натомість у міністерстві нагадали про реальні рішення міжнародних та українських органів щодо злочинів, скоєних внаслідок російської агресії:
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера кремля володимира путіна через незаконну депортацію українських дітей;
- 24 червня 2024 року МКС видав ордери на арешт сергія шойгу та валерія герасимова через удари по українській енергетиці.
Окрім цього, українська прокуратура розслідує міжнародні злочини представників російського керівництва. У МЗС підкреслили, що спроби рф створити фальшиву "дзеркальну" картину приречені на провал, а правосуддя для російських злочинців є неминучим.
Нагадаємо
2 жовтня слідчий комітет рф заявив про розшук Резнікова, Федорова, Іващенка та Бровді. Їм заочно висунули звинувачення у низці злочинів.