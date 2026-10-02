рф оголосила у "міжнародний розшук" Резнікова, Федорова, Іващенка та Бровді

Слідчий комітет рф повідомив, що організував міжнародний розшук двох колишніх міністрів оборони України Олексія Резнікова та Михайла Федорова, очільника Головного управління розвідки Олега Іващенка та командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді на позивний "Мадяр". Про це йдеться у заяві слідчого комітету, передає УНН.

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"У рамках кримінальної справи щодо жорстокого поводження з цивільним населенням Донбасу встановлено причетність до злочинів колишніх міністрів оборони України та членів РНБО Олексія Резнікова та Михайла Федорова. У 2021–2023 та 2026 роках вони віддавали підлеглим "злочинні накази та вказівки", забезпечуючи проведення на території Донбасу "каральних воєнізованих операцій". Ці злочинні дії спричинили масову загибель і поранення мирних жителів, руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Щодо Резнікова та Федорова винесено постанови про притягнення їх як обвинувачених, організовано їхній міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

Також у слідчому комітеті заявили, що "розслідуючи обставини терактів на території росії, слідчі встановили причетність начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка та командувача Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберта Бровді до низки таких злочинів".

Зокрема, це атаки на російські міста, а також атаки на іранське судно "Ана", а також російське судно "Навіс-1" в акваторії Волго-Каспійського морського судноплавного каналу.

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"На додаток до раніше висунутих заочних звинувачень Іващенку та Бровді інкриміновано зазначені злочини, їх оголошено в міжнародний розшук", - заявили у слідчому комітеті.

Нагадаємо

росія оголосила командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді в розшук за звинуваченням у нібито причетності до загибелі пропагандистки "першого каналу" ганни прокоф’євої. Сам Бровді відреагував на звинувачення країни-агресора.