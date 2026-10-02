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рф объявила в "международный розыск" Резникова, Федорова, Иващенко и Бровди

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Следственный комитет рф заявил о розыске Резникова, Федорова, Иващенко и Бровди. Им заочно предъявили обвинения в ряде преступлений.

рф объявила в "международный розыск" Резникова, Федорова, Иващенко и Бровди

Следственный комитет рф сообщил, что организовал международный розыск двух бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова, начальника Главного управления разведки Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди с позывным "Мадьяр". Об этом говорится в заявлении Следственного комитета, передает УНН. 

Детали

"В рамках уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением Донбасса установлена причастность к преступлениям бывших министров обороны Украины и членов СНБО Алексея Резникова и Михаила Федорова. В 2021–2023 и 2026 годах они отдавали подчиненным "преступные приказы и указания", обеспечивая проведение на территории Донбасса "карательных военизированных операций". Эти преступные действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры. В отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, организован их международный розыск", — говорится в сообщении. 

Также в Следственном комитете заявили, что "расследуя обстоятельства терактов на территории россии, следователи установили причастность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди к ряду таких преступлений". 

В частности, это атаки на российские города, а также атаки на иранское судно "Ана" и российское судно "Навис-1" в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала.

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"В дополнение к ранее предъявленным заочным обвинениям Иващенко и Бровди вменены указанные преступления, они объявлены в международный розыск", — заявили в Следственном комитете. 

Напомним

россия объявила командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадьяра" Бровди в розыск по обвинению в якобы причастности к гибели пропагандистки "первого канала" ганны прокофьевой. Сам Бровди отреагировал на обвинения страны-агрессора. 

Павел Башинский

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