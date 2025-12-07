$42.180.00
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
11:06 • 8298 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 37367 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 49688 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 57118 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 53968 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 57512 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 55390 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 40194 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 84862 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
"Аннушка разлила масло": росія оголосила Роберта Бровді в розшук, реакція "Мадяра" не забарилась

Київ • УНН

 • 84 перегляди

росія оголосила командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді в розшук за звинуваченням у причетності до загибелі пропагандистки ганни прокоф'євої. Бровді відреагував на звинувачення цитатою з роману Булгакова.

"Аннушка разлила масло": росія оголосила Роберта Бровді в розшук, реакція "Мадяра" не забарилась

росія оголосила командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді в розшук за звинуваченням у нібито причетності до загибелі пропагандистки "першого каналу" ганни прокоф’євої. Сам Бровді відреагував на звинувачення країни-агресора, повідомляє УНН.

Деталі

За повідомленнями російських так званих "змі", 35-річна ганна прокоф'єва загинула 26 березня у курській області. Це сталось внаслідок нібито дистанційного мінування дороги, яке нібито здійснили бійці СБС ЗСУ за наказом Роберта Бровді.

російський диктатор володимир путін посмертно нагородив пропагандистку "орденом мужності". У відповідь Бровді процитував фразу з роману "Майстер і Маргарита" відомого радянського письменника Михайла Булгакова.

"Аннушка уже разлила масло..."

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Слідчий комітет рф визнав терористами командира Сил безпілотних систем України Роберта Бровді та командира 14-го окремого полку СБС Дмитра Бондаровича.

Також УНН повідомляв, що влада Угорщини заборонила в'їзд командувачу СБС ЗСУ Роберту Бровді після удару по нафтопроводу "дружба".

На це Бровді у різкій формі, а Польща запросила "Мадяра" до себе на відпочинок.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Курська область
Збройні сили України
Угорщина
Україна
Польща