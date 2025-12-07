росія оголосила командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді в розшук за звинуваченням у нібито причетності до загибелі пропагандистки "першого каналу" ганни прокоф’євої. Сам Бровді відреагував на звинувачення країни-агресора, повідомляє УНН.

Деталі

За повідомленнями російських так званих "змі", 35-річна ганна прокоф'єва загинула 26 березня у курській області. Це сталось внаслідок нібито дистанційного мінування дороги, яке нібито здійснили бійці СБС ЗСУ за наказом Роберта Бровді.

російський диктатор володимир путін посмертно нагородив пропагандистку "орденом мужності". У відповідь Бровді процитував фразу з роману "Майстер і Маргарита" відомого радянського письменника Михайла Булгакова.

"Аннушка уже разлила масло..." - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Слідчий комітет рф визнав терористами командира Сил безпілотних систем України Роберта Бровді та командира 14-го окремого полку СБС Дмитра Бондаровича.

Також УНН повідомляв, що влада Угорщини заборонила в'їзд командувачу СБС ЗСУ Роберту Бровді після удару по нафтопроводу "дружба".

На це Бровді у різкій формі, а Польща запросила "Мадяра" до себе на відпочинок.