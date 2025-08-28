Польща запрошує українського командира Роберта Бровді після заборони на в'їзд в Угорщину
Київ • УНН
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді до Польщі на відпочинок. Це сталося після того, як Угорщина заборонила Бровді в'їзд до Шенгенської зони.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заборону з боку Угорщини на в’їзд в країни Шенгенської зони Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, більш відомого як "Мадяр". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку політика у соцмережі "Х".
Деталі
Він зазначив: поки російські ракети атакують міста України, зокрема Київ, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважується боротися за свободу України.
Сікорський запросив Бровді до Польщі на відпочинок, якщо "історична батьківщина" його не пустить на свою територію.
Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі
Реакція 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра", командиром якої Бровді був до призначення на посаду Командувача СБС не забарилась: вони подякували Сікорському за рішучу підтримку та чітку позицію.
Якщо Угорщина зачинить свої двері, ми із задоволенням постукаємо до польських - і поділимося смачними варениками
Сікорський коротко відповів: "Добре, домовились"
Нагадаємо
Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр").
Пізніше "Мадяр" відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями" та звинувативши главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у популізмі.
Президент України Володимир Зеленський доручив вітчизняному МЗС розібратися у ситуації з забороною в'їзду Роберта Бровді до Угорщини.