Польща запрошує українського командира Роберта Бровді після заборони на в'їзд в Угорщину

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
15:40 • 5772 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 13891 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 41662 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 24192 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 38661 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 82166 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 105356 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 96291 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 113485 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 82153 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
38%
752мм
Популярнi новини
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 61294 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo28 серпня, 08:54 • 68634 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33 • 134133 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 58207 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 19986 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40 • 5768 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 20280 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 41641 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 164663 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 167023 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 108253 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 139305 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 140697 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 134001 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 165536 перегляди
Актуальне
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300
Бук (ЗРК)
COVID-19
TikTok

Польща запрошує українського командира Роберта Бровді після заборони на в'їзд в Угорщину

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді до Польщі на відпочинок. Це сталося після того, як Угорщина заборонила Бровді в'їзд до Шенгенської зони.

Польща запрошує українського командира Роберта Бровді після заборони на в'їзд в Угорщину

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заборону з боку Угорщини на в’їзд в країни Шенгенської зони Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, більш відомого як "Мадяр". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку політика у соцмережі "Х".

Деталі

Він зазначив: поки російські ракети атакують міста України, зокрема Київ, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважується боротися за свободу України.

Сікорський запросив Бровді до Польщі на відпочинок, якщо "історична батьківщина" його не пустить на свою територію.

Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі

- написав головний польський дипломат.

Реакція 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра", командиром якої Бровді був до призначення на посаду Командувача СБС не забарилась: вони подякували Сікорському за рішучу підтримку та чітку позицію.

Якщо Угорщина зачинить свої двері, ми із задоволенням постукаємо до польських - і поділимося смачними варениками 

- йдеться у відповіді бригади на пост Сікорського.

Сікорський коротко відповів: "Добре, домовились"

Нагадаємо

Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр").

Пізніше "Мадяр" відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями" та звинувативши главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у популізмі.

Президент України Володимир Зеленський доручив вітчизняному МЗС розібратися у ситуації з забороною в'їзду Роберта Бровді до Угорщини.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Радослав Сікорський
Петер Сіярто
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Київ
Польща