Угорщина заборонила в'їзд Роберту "Мадяру" Бровді після удару по нафтопроводу "дружба"

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 10231 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 11537 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 39806 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 70055 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 69189 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 99829 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 73628 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79565 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 207797 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91187 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 53606 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 51918 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 18593 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 25965 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 56318 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 123568 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 125814 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 207772 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 185976 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 188279 перегляди
Володимир Зеленський
Юрій Ігнат
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Угорщина
Китай
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 83726 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 115920 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 118344 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 113931 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 146474 перегляди
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
Х-47М2 «Кинджал»
E-6 Mercury

Угорщина заборонила в'їзд Роберту "Мадяру" Бровді після удару по нафтопроводу "дружба"

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Угорщина заборонила в'їзд Роберту Бровді, командиру Сил безпілотних систем ЗСУ. Це сталося після удару по нафтопроводу "дружба".

Угорщина заборонила в'їзд Роберту "Мадяру" Бровді після удару по нафтопроводу "дружба"

Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр"). Про це повідомляє УНН з посиланням на угорські ЗМІ.

Деталі

Про те, що заборона стосується саме Роберта Бровді, уродженця Ужгорода Закарпатської області, етнічного угорця, повідомили саме ЗМІ сусідньої держави. Ані очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, ані прем'єр-міністр Віктор Орбан не стали називати ім'я та прізвище українського військового.

У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ вживатиме дзеркальних дій.

Нагадаємо

Роберт Бровді офіційно став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ 11 червня 2025 року.

За місяць до того Президент України Володимир Зеленський присвоїв Роберту Бровді вищу державну нагороду – звання Герой України.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Угорщина