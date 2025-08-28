Угорщина заборонила в'їзд Роберту "Мадяру" Бровді після удару по нафтопроводу "дружба"

Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр"). Про це повідомляє УНН з посиланням на угорські ЗМІ.

Деталі

Про те, що заборона стосується саме Роберта Бровді, уродженця Ужгорода Закарпатської області, етнічного угорця, повідомили саме ЗМІ сусідньої держави. Ані очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, ані прем'єр-міністр Віктор Орбан не стали називати ім'я та прізвище українського військового.

У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційний Київ вживатиме дзеркальних дій.

Нагадаємо

Роберт Бровді офіційно став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ 11 червня 2025 року.

За місяць до того Президент України Володимир Зеленський присвоїв Роберту Бровді вищу державну нагороду – звання Герой України.