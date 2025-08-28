Венгрия запретила въезд Роберту "Мадяру" Бровди после удара по нефтепроводу "дружба"

Власти Венгрии запретили въезд командиру украинского воинского подразделения после удара по нефтепроводу "дружба". Позже стало известно, что речь идет о командующем Силами беспилотных систем ВСУ, основателе и бывшем командире 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птахи Мадяра", Роберте Бровди (позывной "Мадяр"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерские СМИ.

Детали

О том, что запрет касается именно Роберта Бровди, уроженца Ужгорода Закарпатской области, этнического венгра, сообщили именно СМИ соседнего государства. Ни глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ни премьер-министр Виктор Орбан не стали называть имя и фамилию украинского военного.

В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев будет предпринимать зеркальные действия.

Напомним

Роберт Бровди официально стал командующим Сил беспилотных систем ВСУ 11 июня 2025 года.

За месяц до этого Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Роберту Бровди высшую государственную награду – звание Герой Украины.