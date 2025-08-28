Мадяр відповів на заборону в'їзду до Угорщини: "Запхайте в "дупу" ваші санкції та обмеження"

$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 12600 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 18022 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 45537 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 75771 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 73912 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 102268 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 75184 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79899 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 213144 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91297 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 59072 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 57717 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 24662 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 31949 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 65884 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 128848 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 131191 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 213144 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 190967 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 193343 перегляди
Володимир Зеленський
Юрій Ігнат
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Угорщина
Китай
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 87054 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 119018 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 121282 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 116652 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 149070 перегляди
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
Х-47М2 «Кинджал»
E-6 Mercury

Мадяр відповів на заборону в'їзду до Угорщини: "Запхайте в "дупу" ваші санкції та обмеження"

Київ • УНН

 204 перегляди

Український військовий Мадяр відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями" та звинуватив Сіярто у популізмі.

Мадяр відповів на заборону в'їзду до Угорщини: "Запхайте в "дупу" ваші санкції та обмеження"

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, засновник і колишній командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, відповів на заборону в'їзду до Угорщини, назвавши  санкції та обмеження "дурницями" та звинувативши Сіярто у популізмі. Про це він повідомив на сторінці у Telegram, пише УНН.

Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я-Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм нас.....те. А за обмеження Шенгену- не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, - дивний у вас гумор. І спецагенти не в Топ-10, тому поки станьте в чергу

- йдеться у повідомленні.

Він також прокоментував популізм навколо названих загроз суверенітету Угорщини:

"Продавайте це і далі місцевому люмпену, поки він ще існує у якійсь кількості і на те "бла-бла" ведеться. Але памʼятайте чорно-білу позицію етнічного угорця, українського військового, командира Птахів ЗСУ:

"Маслаючи" за нафтопровід "Дружбу", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами  та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві.

Ваші кінцівки- по лікоть у українській крові. І ми те памʼятатимемо.

Без претензії на політику.

Чисто реакція військовослужбовця, громадянина України, на оприлюднену заяву", -  резюмував Мадяр.

Нагадаємо

Угорщина заборонила в'їзд Роберту Бровді, командиру Сил безпілотних систем ЗСУ. Це сталося після удару по нафтопроводу "дружба".

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Угорщина
Україна
Київ