Мадяр відповів на заборону в'їзду до Угорщини: "Запхайте в "дупу" ваші санкції та обмеження"

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, засновник і колишній командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберт Бровді, відповів на заборону в'їзду до Угорщини, назвавши санкції та обмеження "дурницями" та звинувативши Сіярто у популізмі. Про це він повідомив на сторінці у Telegram, пише УНН.

Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я-Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм нас.....те. А за обмеження Шенгену- не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, - дивний у вас гумор. І спецагенти не в Топ-10, тому поки станьте в чергу - йдеться у повідомленні.

Він також прокоментував популізм навколо названих загроз суверенітету Угорщини:

"Продавайте це і далі місцевому люмпену, поки він ще існує у якійсь кількості і на те "бла-бла" ведеться. Але памʼятайте чорно-білу позицію етнічного угорця, українського військового, командира Птахів ЗСУ:

"Маслаючи" за нафтопровід "Дружбу", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві.

Ваші кінцівки- по лікоть у українській крові. І ми те памʼятатимемо.

Без претензії на політику.

Чисто реакція військовослужбовця, громадянина України, на оприлюднену заяву", - резюмував Мадяр.

Нагадаємо

Угорщина заборонила в'їзд Роберту Бровді, командиру Сил безпілотних систем ЗСУ. Це сталося після удару по нафтопроводу "дружба".