Мадяр ответил на запрет на въезд в Венгрию: «Засуньте в «жопу» ваши санкции и ограничения»

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, основатель и бывший командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птицы Мадяра" Роберт Бровди, ответил на запрет въезда в Венгрию, назвав санкции и ограничения "глупостями" и обвинив Сийярто в популизме. Об этом он сообщил на странице в Telegram, пишет УНН.

Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я-Украинец, и прибуду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им нас.....те. А за ограничения Шенгена - не берите на себя больше, чем можете потянуть, - странный у вас юмор. И спецагенты не в Топ-10, поэтому пока станьте в очередь - говорится в сообщении.

Он также прокомментировал популизм вокруг названных угроз суверенитету Венгрии:

"Продавайте это и дальше местному люмпену, пока он еще существует в каком-то количестве и на то "бла-бла" ведется. Но помните черно-белую позицию этнического венгра, украинского военного, командира Птиц ВСУ:

"Маслая" за нефтепровод "Дружба", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих обратно ракетами и шахедами по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убили десятки украинцев в Киеве.

Ваши конечности - по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить.

Без претензии на политику.

Чисто реакция военнослужащего, гражданина Украины, на обнародованное заявление", - резюмировал Мадяр.

Напомним

Венгрия запретила въезд Роберту Бровди, командиру Сил беспилотных систем ВСУ. Это произошло после удара по нефтепроводу "Дружба".