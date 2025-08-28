Мадяр ответил на запрет на въезд в Венгрию: «Засуньте в «жопу» ваши санкции и ограничения»
Киев • УНН
Украинский военный Мадяр ответил на запрет на въезд в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения «глупостями» и обвинил Сийярто в популизме.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, основатель и бывший командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птицы Мадяра" Роберт Бровди, ответил на запрет въезда в Венгрию, назвав санкции и ограничения "глупостями" и обвинив Сийярто в популизме. Об этом он сообщил на странице в Telegram, пишет УНН.
Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я-Украинец, и прибуду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им нас.....те. А за ограничения Шенгена - не берите на себя больше, чем можете потянуть, - странный у вас юмор. И спецагенты не в Топ-10, поэтому пока станьте в очередь
Он также прокомментировал популизм вокруг названных угроз суверенитету Венгрии:
"Продавайте это и дальше местному люмпену, пока он еще существует в каком-то количестве и на то "бла-бла" ведется. Но помните черно-белую позицию этнического венгра, украинского военного, командира Птиц ВСУ:
"Маслая" за нефтепровод "Дружба", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих обратно ракетами и шахедами по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убили десятки украинцев в Киеве.
Ваши конечности - по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить.
Без претензии на политику.
Чисто реакция военнослужащего, гражданина Украины, на обнародованное заявление", - резюмировал Мадяр.
Напомним
Венгрия запретила въезд Роберту Бровди, командиру Сил беспилотных систем ВСУ. Это произошло после удара по нефтепроводу "Дружба".