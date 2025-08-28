Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини

Президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству закордонних справ з’ясувати всі факти заборони Угорщиною в’їзду на її територію та до країн Шенгенської зони для українського військового. Глава держави додав, що Україна і досі не дочекалася на справедливу реакцію Угорщини на вбивство росіянами українських дітей, пише УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Деталі

Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно - наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що від Угорщини так і не було почуто справедливої реакції на загибель українських дітей під час останнього масштабного дура росіян по Києву.

Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх - це росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що кожного дня з Угорщини лунають звинувачення на адресу України. Зокрема продовжуються спроби дискримінувати представників угорської громади України, які стали на захист України.

Щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей - додав Зеленський.

Доповнення

Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр").

Пізніше "Мадяр" відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями" та звинувативши главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у популізмі.