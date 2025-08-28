$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 16099 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 27545 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 53681 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 83864 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 80674 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 105759 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 77577 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80329 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 220811 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91418 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Зеленський доручив МЗС з'ясувати факти заборони Угорщиною в'їзду українському військовому Роберту Бровді. Україна також не отримала співчуттів від Угорщини щодо загибелі дітей під час російських атак.

Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини

Президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству закордонних справ з’ясувати всі факти заборони Угорщиною в’їзду на її територію та до країн Шенгенської зони для українського військового. Глава держави додав, що Україна і досі не дочекалася на справедливу реакцію Угорщини на вбивство росіянами українських дітей, пише УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Деталі

Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно

- наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що від Угорщини так і не було почуто справедливої реакції на загибель українських дітей під час останнього масштабного дура росіян по Києву.

Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх - це росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини

- зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що кожного дня з Угорщини лунають звинувачення на адресу України. Зокрема продовжуються спроби дискримінувати представників угорської громади України, які стали на захист України.

Щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей

- додав Зеленський.

Доповнення

Влада Угорщини заборонила в'їзд командиру українського військового підрозділу після удару по нафтопроводу "дружба". Пізніше стало відомо, що йдеться про командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, засновнику і колишньому командиру 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний "Мадяр").

Пізніше "Мадяр" відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями" та звинувативши главу МЗС Угорщини Петера Сіярто у популізмі.

Павло Зінченко

