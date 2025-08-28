Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию

Президент Украины Владимир Зеленский приказал Министерству иностранных дел выяснить все факты запрета Венгрией въезда на ее территорию и в страны Шенгенской зоны для украинского военного. Глава государства добавил, что Украина до сих пор не дождалась справедливой реакции Венгрии на убийство россиянами украинских детей, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Детали

Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно - подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что от Венгрии так и не было услышано справедливой реакции на гибель украинских детей во время последнего масштабного удара россиян по Киеву.

Мы в Украине восприняли положительно все предложения мира по прекращению огня и реальной дипломатии, и единственный, кто отверг их - это россия. К сожалению, справедливой реакции Венгрии на такое поведение россии до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью наших людей: только за одну эту ночь и только в Киеве российские дроны и ракеты унесли жизни 17 человек, и среди них четыре ребенка - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что каждый день из Венгрии звучат обвинения в адрес Украины. В частности, продолжаются попытки дискриминировать представителей венгерской общины Украины, которые встали на защиту Украины.

Ежедневно из Венгрии звучат новые обвинения в адрес Украины. Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей - добавил Зеленский.

Дополнение

Власти Венгрии запретили въезд командиру украинского военного подразделения после удара по нефтепроводу "Дружба". Позже стало известно, что речь идет о командующем Силами беспилотных систем ВСУ, основателе и бывшем командире 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птицы Мадяра" Роберте Бровди (позывной "Мадяр").

Позже "Мадяр" ответил на запрет въезда в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения "глупостями" и обвинил главу МИД Венгрии Петера Сийярто в популизме.