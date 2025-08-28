$41.320.08
Польша приглашает украинского командира Роберта Бровди после запрета на въезд в Венгрию

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригласил командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди в Польшу на отдых. Это произошло после того, как Венгрия запретила Бровди въезд в Шенгенскую зону.

Польша приглашает украинского командира Роберта Бровди после запрета на въезд в Венгрию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на запрет Венгрии на въезд в страны Шенгенской зоны Командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, более известному как "Мадяр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу политика в соцсети "Х".

Детали

Он отметил: пока российские ракеты атакуют города Украины, в частности Киев, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который осмеливается бороться за свободу Украины.

Сикорский пригласил Бровди в Польшу на отдых, если "историческая родина" его не пустит на свою территорию.

Командир Мадяр: если вам нужен отдых и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу

- написал главный польский дипломат.

Реакция 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птахи Мадяра", командиром которой Бровди был до назначения на должность Командующего СБС, не заставила себя ждать: они поблагодарили Сикорского за решительную поддержку и четкую позицию.

Если Венгрия закроет свои двери, мы с удовольствием постучим в польские - и поделимся вкусными варениками 

- говорится в ответе бригады на пост Сикорского.

Сикорский коротко ответил: "Хорошо, договорились"

Напомним

Власти Венгрии запретили въезд командиру украинского военного подразделения после удара по нефтепроводу "дружба". Позже стало известно, что речь идет о командующем Силами беспилотных систем ВСУ, основателе и бывшем командире 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птахи Мадяра" Роберте Бровди (позывной "Мадяр").

Позже "Мадяр" ответил на запрет въезда в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения "глупостями" и обвинил главу МИД Венгрии Петера Сийярто в популизме.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отечественному МИД разобраться в ситуации с запретом въезда Роберта Бровди в Венгрию.

Евгений Устименко

