"Аннушка разлила масло": россия объявила Роберта Бровди в розыск, реакция "Мадьяра" не заставила себя ждать
Киев • УНН
россия объявила командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди в розыск по обвинению в причастности к гибели пропагандистки анны прокофьевой. Бровди отреагировал на обвинения цитатой из романа Булгакова.
россия объявила командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадьяра" Бровди в розыск по обвинению в якобы причастности к гибели пропагандистки "первого канала" анны прокофьевой. Сам Бровди отреагировал на обвинения страны-агрессора, сообщает УНН.
Подробности
По сообщениям российских так называемых "СМИ", 35-летняя анна прокофьева погибла 26 марта в курской области. Это произошло в результате якобы дистанционного минирования дороги, которое якобы осуществили бойцы СБС ВСУ по приказу Роберта Бровди.
российский диктатор владимир путин посмертно наградил пропагандистку "орденом мужества". В ответ Бровди процитировал фразу из романа "Мастер и Маргарита" известного советского писателя Михаила Булгакова.
"Аннушка уже разлила масло..."
Напомним
Следственный комитет рф признал террористами командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди и командира 14-го отдельного полка СБС Дмитрия Бондаровича.
Также УНН сообщал, что власти Венгрии запретили въезд командующему СБС ВСУ Роберту Бровди после удара по нефтепроводу "Дружба".
На это Бровди в резкой форме, а Польша пригласила "Мадьяра" к себе на отдых.