14:41
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
11:06
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
"Аннушка разлила масло": россия объявила Роберта Бровди в розыск, реакция "Мадьяра" не заставила себя ждать

Киев • УНН

 238 просмотра

россия объявила командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди в розыск по обвинению в причастности к гибели пропагандистки анны прокофьевой. Бровди отреагировал на обвинения цитатой из романа Булгакова.

"Аннушка разлила масло": россия объявила Роберта Бровди в розыск, реакция "Мадьяра" не заставила себя ждать

россия объявила командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта "Мадьяра" Бровди в розыск по обвинению в якобы причастности к гибели пропагандистки "первого канала" анны прокофьевой. Сам Бровди отреагировал на обвинения страны-агрессора, сообщает УНН.

Подробности

По сообщениям российских так называемых "СМИ", 35-летняя анна прокофьева погибла 26 марта в курской области. Это произошло в результате якобы дистанционного минирования дороги, которое якобы осуществили бойцы СБС ВСУ по приказу Роберта Бровди.

российский диктатор владимир путин посмертно наградил пропагандистку "орденом мужества". В ответ Бровди процитировал фразу из романа "Мастер и Маргарита" известного советского писателя Михаила Булгакова.

"Аннушка уже разлила масло..."

- говорится в сообщении.

Напомним

Следственный комитет рф признал террористами командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди и командира 14-го отдельного полка СБС Дмитрия Бондаровича.

Также УНН сообщал, что власти Венгрии запретили въезд командующему СБС ВСУ Роберту Бровди после удара по нефтепроводу "Дружба".

На это Бровди в резкой форме, а Польша пригласила "Мадьяра" к себе на отдых.

Евгений Устименко

