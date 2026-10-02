россия в восемь раз увеличила репрессии против своих граждан за рубежом — разведка
Киев • УНН
После 2022 года количество задокументированных репрессий россии за рубежом выросло в восемь раз. москва преследует критиков и их родственников.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль усилил преследование своих граждан за рубежом. За три года количество задокументированных случаев транснациональных репрессий выросло в восемь раз. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины со ссылкой на доклад специальной докладчицы ООН по вопросам прав человека в россии Марианы Кацаровой, пишет УНН.
Детали
В документе "Никуда не спрятаться: экспорт "верховенства страха" за пределы страны – транснациональные репрессии российской федерации" говорится почти о 400 случаях преследования россией граждан, проживающих за рубежом, а также других людей, которых Кремль считает своими противниками.
До начала полномасштабной войны в течение восьми лет в среднем фиксировали 29 таких случаев в год. После 2022 года средний показатель вырос до 89 случаев.
По оценке Кацаровой, россия создала государственную систему слежки, запугивания и наказания критиков режима, которые выехали из страны. Давление также распространяется на их родственников, остающихся в России.
Уехать из России – не означает оставить позади российские репрессии
Среди методов преследования в докладе названы убийства, покушения, нападения и отравления. Согласно данным документа, в таких операциях задействованы как минимум девять подразделений фсб, а также российские военная и внешняя разведки, прокуратура и федеральные министерства.
Кроме того, Москва использует международные механизмы для розыска и задержания людей за рубежом. В частности, россия активно направляет так называемые красные уведомления в Интерпол. При этом около половины таких запросов, поданных в 2024 году, были отменены штаб-квартирой организации.
Отдельным инструментом остается сотрудничество россии с государствами-партнерами. Согласно данным доклада, с помощью таких механизмов Москва пытается преследовать за рубежом людей, которых считает нелояльными российскому режиму.
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