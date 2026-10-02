росія у вісім разів збільшила репресії проти своїх громадян за кордоном - розвідка

$44.830.1550.700.02
ukenru
14:16 • 3050 перегляди
"Фінансового розриву немає" - у ЄС зробили нову заяву щодо фінансування України
12:27 • 13569 перегляди
рф планує гібридні операції на території ЄС і НАТО - у ГУР назвали ймовірні цілі і попередили партнерів
12:14 • 13836 перегляди
Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову
10:21 • 17587 перегляди
ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував
2 жовтня, 08:33 • 21919 перегляди
Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT
Ексклюзив
2 жовтня, 08:25 • 19665 перегляди
Регулярні відключення світла в Україні - чи буде цьогоріч блекаут
2 жовтня, 08:09 • 16314 перегляди
Україна внесла на розгляд закон щодо нацменшин, Угорщина схвалила: досягли більше, ніж уряд Орбана за 10 років
2 жовтня, 06:52 • 20423 перегляди
До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT
2 жовтня, 06:37 • 17504 перегляди
Адміністрація Трампа перенаправляє допомогу за законом щодо України до Латинської Америки - WP
2 жовтня, 05:55 • 16160 перегляди
Київ продовжують атакувати росіяни: є загиблий і постраждалі, рух мостами обмежилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.9м/с
40%
762мм
Популярнi новини
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 30844 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 36555 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo2 жовтня, 08:29 • 25231 перегляди
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином10:25 • 17665 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 18452 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 12:36 • 11155 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 18817 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 37045 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 31198 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 58905 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Каньє Вест
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Білорусь
Волинська область
Реклама
УНН Lite
У Каїрі зафарбували мурал із темношкірими Тутанхамоном і Нефертіті14:15 • 2240 перегляди
У рф скасували аншлагові концерти Каньє Веста через скарги на шоу та "прославляння Гітлера"13:15 • 5910 перегляди
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином10:25 • 18046 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo2 жовтня, 08:29 • 25600 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 37045 перегляди
Актуальне
Фільм
Опалення
Bild
Starlink
Техніка

росія у вісім разів збільшила репресії проти своїх громадян за кордоном - розвідка

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Після 2022 року кількість задокументованих репресій росії за кордоном зросла у вісім разів. москва переслідує критиків і їхніх родичів.

росія у вісім разів збільшила репресії проти своїх громадян за кордоном - розвідка

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль посилив переслідування своїх громадян за кордоном. За три роки кількість задокументованих випадків транснаціональних репресій зросла у вісім разів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на доповідь спеціальної доповідачки ООН з питань прав людини в росії Маріани Кацарової, пише УНН.

Деталі

У документі "Нікуди сховатися: експорт "верховенства страху" за межі країни – транснаціональні репресії Російської Федерації" йдеться про майже 400 випадків переслідування росією громадян, які проживають за кордоном, а також інших людей, яких Кремль вважає своїми противниками.

До початку повномасштабної війни протягом восьми років у середньому фіксували 29 таких випадків на рік. Після 2022 року середній показник зріс до 89 випадків.

За оцінкою Кацарової, росія створила державну систему стеження, залякування та покарання критиків режиму, які виїхали з країни. Тиск також поширюється на їхніх родичів, які залишаються в росії.

Виїхати з росії – не означає залишити позаду російські репресії

- зазначила спецдоповідачка ООН.

Серед методів переслідування у доповіді названі вбивства, замахи, напади та отруєння. За даними документа, до таких операцій залучені щонайменше дев’ять підрозділів ФСБ, а також російські військова та зовнішня розвідки, прокуратура і федеральні міністерства.

Крім того, москва використовує міжнародні механізми для розшуку та затримання людей за кордоном. Зокрема, росія активно подає так звані червоні повідомлення до Інтерполу. Водночас близько половини таких запитів, поданих у 2024 році, були скасовані штаб-квартирою організації.

Окремим інструментом залишається співпраця росії з державами-партнерами. За даними доповіді, через такі механізми москва намагається переслідувати за кордоном людей, яких вважає нелояльними до російського режиму.

росія намагається продавати світу образ великої держави, проте "глобальне лідерство" існує лише у заявах кремля - розвідка19.09.26, 13:25 • 6989 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
російська пропаганда
Війна в Україні
Інтерпол
Організація Об'єднаних Націй
Україна