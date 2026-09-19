москва намагається продавати світу образ великої держави, без якої нібито неможливо вирішувати міжнародні проблеми, проте "глобальне лідерство" існує лише у заявах кремля. Про це повідомляє СЗРУ, передає УНН.

росія намагається продавати світу образ великої держави, без якої нібито неможливо вирішувати міжнародні проблеми. Однак результати опитування, проведеного в липні–серпні 2026 року в 34 країнах на замовлення Rockefeller Foundation, показують іншу картину. Лише 26% опитаних готові позитивно сприймати провідну роль росії у світових справах. Половина респондентів ставиться до такого лідерства негативно. У розвинених країнах підтримка російської ролі взагалі становить лише 13%