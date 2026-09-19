росія намагається продавати світу образ великої держави, проте "глобальне лідерство" існує лише у заявах кремля - розвідка
Київ • УНН
Лише 26% опитаних у 34 країнах підтримують провідну роль росії у світі. 42% вважають її серйозною загрозою для своїх держав.
москва намагається продавати світу образ великої держави, без якої нібито неможливо вирішувати міжнародні проблеми, проте "глобальне лідерство" існує лише у заявах кремля. Про це повідомляє СЗРУ, передає УНН.
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росія намагається продавати світу образ великої держави, без якої нібито неможливо вирішувати міжнародні проблеми. Однак результати опитування, проведеного в липні–серпні 2026 року в 34 країнах на замовлення Rockefeller Foundation, показують іншу картину. Лише 26% опитаних готові позитивно сприймати провідну роль росії у світових справах. Половина респондентів ставиться до такого лідерства негативно. У розвинених країнах підтримка російської ролі взагалі становить лише 13%
Зазначається, що для москви ще гірше те, що росію значна частина світу сприймає не як лідера, а як загрозу. У середньому 42% респондентів назвали її серйозною небезпекою для власної країни. У Польщі таких 78%, у Норвегії та Швеції – по 73%, у Великій Британії – 67%, у Франції та Німеччині – по 64%.
Особливо показовим є розрив між європейським сприйняттям росії та її ставленням до себе самої. кремль роками намагається нав’язати уявлення про рф як про державу, що визначає правила міжнародної політики. Натомість у значній частині Європи її розглядають передусім як джерело воєнної загрози
російська пропаганда традиційно намагається компенсувати ізоляцію на Заході тезами про підтримку з боку країн Глобального Півдня. Але й тут картина далека від кремлівської версії. У країнах, що розвиваються, лише 40% респондентів готові позитивно сприймати провідну роль росії. Тобто навіть там москва не отримує більшості на підтримку своїх претензій на глобальне лідерство.
кремль може скільки завгодно називати росію "центром сили" та претендувати на формування нового світового порядку. За межами російської пропагандистської бульбашки ці амбіції мають слабку суспільну підтримку. Для значної частини світу росія – це не взірець розвитку і не бажаний глобальний лідер, а держава, від якої очікують загроз і конфліктів
Нагадаємо
Із початком основного етапу голосування на псевдовиборах до держдуми рф російська пропаганда розгорнула масштабну інформаційну кампанію, намагаючись створити ілюзію масового "патріотичного піднесення" на тимчасово окупованих територіях України.