москва пытается продавать миру образ великой державы, без которой якобы невозможно решать международные проблемы, однако «глобальное лидерство» существует лишь в заявлениях кремля. Об этом сообщает СВРУ, передает УНН.

россия пытается продавать миру образ великой державы, без которой якобы невозможно решать международные проблемы. Однако результаты опроса, проведенного в июле–августе 2026 года в 34 странах по заказу Rockefeller Foundation, показывают иную картину. Лишь 26% опрошенных готовы положительно воспринимать ведущую роль россии в мировых делах. Половина респондентов относится к такому лидерству негативно. В развитых странах поддержка российской роли вообще составляет лишь 13%

Отмечается, что для москвы еще хуже то, что значительная часть мира воспринимает россию не как лидера, а как угрозу. В среднем 42% респондентов назвали ее серьезной опасностью для собственной страны. В Польше таких 78%, в Норвегии и Швеции – по 73%, в Великобритании – 67%, во Франции и Германии – по 64%.

Особенно показательным является разрыв между европейским восприятием россии и ее отношением к самой себе. кремль годами пытается навязать представление о рф как о государстве, определяющем правила международной политики. Вместо этого в значительной части Европы ее рассматривают прежде всего как источник военной угрозы

российская пропаганда традиционно пытается компенсировать изоляцию на Западе тезисами о поддержке со стороны стран Глобального Юга. Но и здесь картина далека от кремлевской версии. В развивающихся странах лишь 40% респондентов готовы положительно воспринимать ведущую роль россии. То есть даже там москва не получает большинства в поддержку своих претензий на глобальное лидерство.

кремль может сколько угодно называть россию «центром силы» и претендовать на формирование нового мирового порядка. За пределами российской пропагандистской пузыря эти амбиции имеют слабую общественную поддержку. Для значительной части мира россия – это не образец развития и не желанный глобальный лидер, а государство, от которого ожидают угроз и конфликтов