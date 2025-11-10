Франция освободила крымского татарина Шагаева, арестованного по надуманным обвинениям России
Киев • УНН
Франция освободила крымского татарина Ильнура Шагаева, задержанного по запросу РФ. Он вернулся в Ирландию, где имеет временную защиту.
Во Франции освободили и разрешили покинуть страну крымскому татарину, гражданину Украины Ильнуру Шагаеву, которого ранее задержали по запросу россии через Интерпол. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.
Детали
По его словам Чубарова, Шагаева уже выпустили по решению Высшего апелляционного суда Франции, и 7 ноября он вернулся в Ирландию, где имеет временную защиту вместе с семьей.
Гражданин Украины Ильнур Шагаев, задержанный 20 мая 2025 года в городе Шербур (Франция) в момент, когда вместе с женой и детьми садился на паром в Ирландию, где семья Шагаевых имеет статус временной защиты, после длительных юридических разбирательств был освобожден решением Высшего апелляционного суда Франции
Причиной задержания стал запрос российских органов в Интерпол с надуманными обвинениями в терроризме, что, по словам Чубарова, является стандартной практикой репрессий против крымских татар.
Благодаря колоссальным усилиям МИД Украины и дипломатов посольства Украины во Франции, которые сопровождали дело на всех его этапах, судебный процесс завершился полным оправданием Ильнура Шагаева. Более того, Высший апелляционный суд Франции признал, что действия правоохранительных органов Франции в отношении Ильнура Шагаева в отдельных, но существенных аспектах, нарушали действующие нормы национального законодательства
По его словам, Шагаев покинул депортационный лагерь еще 22 октября, но покинул Францию только 7 ноября после завершения всех процедур и оформления документов.
