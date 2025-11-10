$41.980.11
17:42 • 2440 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36 • 32134 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 42851 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 34241 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 47692 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 86426 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 41804 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 45474 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 39103 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 31068 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Франция освободила крымского татарина Шагаева, арестованного по надуманным обвинениям России

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Франция освободила крымского татарина Ильнура Шагаева, задержанного по запросу РФ. Он вернулся в Ирландию, где имеет временную защиту.

Франция освободила крымского татарина Шагаева, арестованного по надуманным обвинениям России

Во Франции освободили и разрешили покинуть страну крымскому татарину, гражданину Украины Ильнуру Шагаеву, которого ранее задержали по запросу россии через Интерпол. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.

Детали

По его словам Чубарова, Шагаева уже выпустили по решению Высшего апелляционного суда Франции, и 7 ноября он вернулся в Ирландию, где имеет временную защиту вместе с семьей.

Рейд российских оккупантов против крымскотатарских женщин в Крыму: МИД выступил с заявлением15.10.25, 23:59 • 14517 просмотров

Гражданин Украины Ильнур Шагаев, задержанный 20 мая 2025 года в городе Шербур (Франция) в момент, когда вместе с женой и детьми садился на паром в Ирландию, где семья Шагаевых имеет статус временной защиты, после длительных юридических разбирательств был освобожден решением Высшего апелляционного суда Франции 

– сообщил Чубаров.

Причиной задержания стал запрос российских органов в Интерпол с надуманными обвинениями в терроризме, что, по словам Чубарова, является стандартной практикой репрессий против крымских татар.

ЕСПЧ начал рассмотрение дел о запрете Меджлиса крымскотатарского народа20.10.25, 23:38 • 3587 просмотров

Благодаря колоссальным усилиям МИД Украины и дипломатов посольства Украины во Франции, которые сопровождали дело на всех его этапах, судебный процесс завершился полным оправданием Ильнура Шагаева. Более того, Высший апелляционный суд Франции признал, что действия правоохранительных органов Франции в отношении Ильнура Шагаева в отдельных, но существенных аспектах, нарушали действующие нормы национального законодательства

– добавил Чубаров.

По его словам, Шагаев покинул депортационный лагерь еще 22 октября, но покинул Францию только 7 ноября после завершения всех процедур и оформления документов.

РФ усиливает репрессии против крымских татар: в Крыму задержаны несколько женщин после обысков – Лубинец15.10.25, 18:56 • 3088 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Обыск
Война в Украине
Дипломатка
Рефат Чубаров
Республика Ирландия
Интерпол
Франция